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  4. Geçtiğimiz günlerde kente gelmişti! Trabzonspor Thomas Meunier transferini resmen açıkladı... İşte anlaşma şartları

Geçtiğimiz günlerde kente gelmişti! Trabzonspor Thomas Meunier transferini resmen açıkladı... İşte anlaşma şartları

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2024 15:39 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor, son olarak Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Thomas Meunier’i renklerine kattı. Belçikalı futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı açıklayan bordo-mavili kulüpten resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Thomas Meunier

Thomas Meunier

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Transfer hareketliliğinin devam ettiği ekiplerden Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde kente gelen Thomas Meunier için resmi açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier'un kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

1,5 YILLIK ANLAŞMA

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Trabzonspor'dan Meunier için KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır."

İLK SÖZLERİ

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Havaalanında açıklamalarda bulunan Thomas Meunier, "Hocamız ile bir video konuşması yaptık. Kulübün ve hocamızın bana ifade proje çok hoşuma gitti. Projeyi duyduktan sonra çok düşünmeme gerek kalmadı." ifadelerini kullandı.

Thomas Meunier ayrıca, "Daha önce Denswil ile oynadık. Süper Lig maçlarını takip etme şansım oldu. Takımımız her zaman zirve mücadele veren bir takım. 2 yıl önce şampiyon olmuş bir takım. İstanbul'un büyükleri ile olan mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

"DÜŞÜNMEME GEREK KALMADI"

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Belçikalı sağ bek, "Borussia Dortmund ile son ayımda biraz sıkıntılar yaşadık. Hocamız (Abdullah Avcı), bana duymayı istediğim şeyleri söyledi. Takıma liderlik edebilecek, tecrübelerini aktarabilecek birini arıyordu hocamız. Benim de çok düşünmeme gerek kalmadı." şeklinde konuştu.

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