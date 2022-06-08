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Geçtiğimiz hafta anne olan Hande Soral'dan oğlu Ali ile yeni paylaşım

08.06.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde, "Gözümü her açtığımda Ali'yi görmek çok güzel bir duygu" diyen Hande Soral, oğlu ile yeni fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Hastane odasında verdikleri pozu yayınlayan ünlü oyuncu, "Bir rüyanın içindeyim!" dedi.

Geçtiğimiz hafta anne olan Hande Soral'dan oğlu Ali ile yeni paylaşım

5 yıl önce kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci (37) ile nikah masasına oturan Hande Soral, (34) anne olmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftin oğulları, 8 gün önce dünyaya gözlerini açmıştı. 'Ali' ismini verdikleri çocuklarını kucaklarına alan ünlü oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"BİR RÜYANIN İÇİNDEYİM!"

Soral, oğluyla birlikte hastane odasında çekilen fotoğrafını 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Hande Soral, duygularını, "Bir rüyanın içindeyim bir haftadır..." diyerek, dile getirdi.
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"ELİMİ TUTMASAYDIN BAŞARAMAZDIM"

Ünlü isim ayrıca eşine, "Sen İsmail Demirci... Yanımda olmasaydın, elimi tutmasaydın başaramazdım. Gözlerine her baktığımda bana olan inancını hissetmekti tek gücüm. Çok seviyorum..." sözleriyle seslendi. Taze annenin gönderisi 117 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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Hande Soral
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