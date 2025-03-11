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  4. Gediz İlkokulu öğrencilerinden Ramazan ayına özel dayanışma kampanyası: 'Askıda kıyafet' projesi

Gediz İlkokulu öğrencilerinden Ramazan ayına özel dayanışma kampanyası: 'Askıda kıyafet' projesi

11.03.2025 13:25
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Gediz İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Ramazan ayının anlam ve ruhuna uygun bir dayanışma örneği sergileyerek, "Bayramda arkadaşlarımızın yüzü gülsün" sloganıyla anlamlı bir kampanyaya imza attı. Öğrenciler, ihtiyaç sahibi arkadaşlarına yardımcı olabilmek amacıyla "Askıda Kıyafet" projesi düzenleyerek, hem paylaşmanın hem de yardımlaşmanın önemini bir kez daha vurguladılar.

Gediz İlkokulu öğrencilerinden Ramazan ayına özel dayanışma kampanyası: 'Askıda kıyafet' projesi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Gediz İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak anlamlı bir dayanışma kampanyası başlattı. "Bayramda arkadaşlarımızın yüzü gülsün" sloganıyla yola çıkan öğrenciler, ihtiyaç sahibi arkadaşlarına yardımcı olmak amacıyla "Askıda Kıyafet" projesini hayata geçirdi. Bu projeyle, öğrenciler hem bayramda yardıma muhtaç olan çocukların yüzünü güldürmeyi hem de paylaşmanın gücünü topluma hatırlatmayı hedefliyor.

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PROJE, İKİ KIZ ÇOCUĞUNUN FİKRİYLE BAŞLAMIŞ

Gediz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan iki minik kız çocuğunun fikriyle başlayan ve sınıf öğretmenleri Nezahat Taşar'ın girişimleriyle veliler, okul idaresi ve öğretmenleri tarafından da destek gören ve bağış yapılan 'Askıda kıyafet' projesi Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtmasıyla büyük ilgi görüyor.

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YENİ KIYAFETLER HEDİYE EDİLECEK

Kampanyada toplanan bağışlarla, Ramazan Bayramı’nda ihtiyaç sahibi öğrencilere yeni kıyafetler hediye edilecek ve bayramda yüzlerinin gülmesi sağlanacak.

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OKUL MÜDÜRÜ KAMPANYAYA DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Okul Müdürü Evren Arslan öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif modeline uygun bir şekilde çevresine karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin gurur verici olduğunu belirterek, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa proje ramazan ayı
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