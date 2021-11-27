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Gedson Fernandes'den taraftarları heyecanlandıran yorum

27.11.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başı transferi sonuçlanmayan Gedson'da bomba potlamak üzere. Portekizli orta saha, Marcao'nun paylaşımına taraftarları heyecanlandıran bir yorum bıraktı. Marcao da taraftarın sesi olup, "Gel kardeşim" karşılığı verdi.

Gedson Fernandes'den taraftarları heyecanlandıran yorum
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Galatasaray'ın Gedson Fernandes rüyası gerçeğe dönüşmek üzere. Sezon başında uzun uğraşlar verilen ancak bir türlü bitirilemeyen transfer devre arasında nihayete erecek gibi. Gedson, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki zaferi için Marcao'yu kutladı.

"HADİ GİDELİM"

Marsilya galibiyetiyle gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray'a Gedson'dan tebrik geldi. Portekizli orta saha Marcao'nun paylaşımının altına, "Hadi gidelim" yorumu bıraktı.

"GEL DOSTUM"

Marcao, Gedson'un yorumuna, "Gel dostum" cevabı verdi, alev emojisi ekledi. İkilinin mesajlaşmasına beğeni yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes Marcao
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