''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

Beşiktaş, Galatasaray'a uzun yıllar unutulmayacak bir transfer çalımı atarak Gedson Fernandes'i transfer etmişti. Benfica'ya 6 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildiren siyah-beyazlılar, oyuncuyu yabancı sınırı nedeniyle Çaykur Rizespor'a kiralamak zorunda kalmıştı. Sezon sonunda Beşiktaş'a dönerek yeni sezona başlayacak olan yıldız oyuncu için ortalığı karıştıracak cinsten bir iddia ortaya atıldı.

"GEDSON FERNANDES FENERBAHÇE'DE!"

TV100 yorumcusu Oğuz Altay, dün canlı yayında Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Altay, "Gedson Fernandes Fenerbahçe'de. Sezon sonu itibariyle çok büyük ihtimalle Fenerbahçe forması giyecek. Beşiktaş şu anda devre dışı. Çünkü parası ödenmiyor." dedi.

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