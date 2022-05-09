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''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

09.05.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın devre arasında Galatasaray'ın da çok istediği Gedson Fernandes'i renklerine bağlaması spor kamuoyunu oldukça şaşırtmıştı. 6 milyon euro gibi bir bedelle transfer edilen Gedson Fernandes için ortalığı karıştıracak bir iddia atıldı. Gedson'un yeni sezonda Fenerbahçe formasını giyeceği söylenmesinin ardından sosyal medya karıştı.

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Beşiktaş, Galatasaray'a uzun yıllar unutulmayacak bir transfer çalımı atarak Gedson Fernandes'i transfer etmişti. Benfica'ya 6 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildiren siyah-beyazlılar, oyuncuyu yabancı sınırı nedeniyle Çaykur Rizespor'a kiralamak zorunda kalmıştı. Sezon sonunda Beşiktaş'a dönerek yeni sezona başlayacak olan yıldız oyuncu için ortalığı karıştıracak cinsten bir iddia ortaya atıldı.

"GEDSON FERNANDES FENERBAHÇE'DE!"

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TV100 yorumcusu Oğuz Altay, dün canlı yayında Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Altay, "Gedson Fernandes Fenerbahçe'de. Sezon sonu itibariyle çok büyük ihtimalle Fenerbahçe forması giyecek. Beşiktaş şu anda devre dışı. Çünkü parası ödenmiyor." dedi.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI! ''HAZMEDEMEYENLER...''

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Gedson Fernandes
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