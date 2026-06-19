Gedson Fernandes için ezeli rakipler karşı karşıya! Türkiye'ye geri dönüyor

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için kıyasıya bir rekabete giren Beşiktaş ve Galatasaray, transfer pazarında bir kez daha karşı karşıya geldi. Daha önce her iki kulübün de formasını terleten ve performansıyla iz bırakan Portekizli dinamo Gedson Fernandes'in yeniden Türkiye'ye dönme ihtimali, ezeli rakipleri harekete geçirdi.

RUSYA'DA MUTSUZ, AYRILIĞA HAZIRLANIYOR

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'tan Rus ekibi Spartak Moskova'ya 20.7 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle transfer olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yeni takımında beklentilerini tam olarak bulamadığı öne sürüldü. Rusya'da mutsuz olan ve kariyerine farklı bir ligde devam etme kararı alan Gedson'un bu durumu, Süper Lig ekiplerinin iştahını kabarttı.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI DEVREDE

Eski yıldızının ayrılık kararı aldığı haberini alan Beşiktaş yönetimi, orta saha arayışları doğrultusunda vakit kaybetmeden harekete geçti. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve kurmaylarının, Gedson Fernandes'i yeniden takıma kazandırmak için Spartak Moskova cephesiyle temaslara başladığı belirtildi. Yönetimin, transferin mali şartlarını araştırdığı ve masaya resmi bir kiralama veya satın alma teklifiyle oturmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

GALATASARAY PUSUDA BEKLİYOR

Ancak Gedson Fernandes transferinde Beşiktaş yalnız değil. Portekizli yıldızın Süper Lig'de ilk parladığı adres olan Galatasaray'ın da deneyimli orta sahayı yakından takip ettiği öğrenildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda orta sahaya dinamizm katacak bir isim arayan sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun menajeriyle dirsek temasında olduğu ve Beşiktaş'ın hamlelerine göre resmi bir teklif sunabileceği konuşuluyor.