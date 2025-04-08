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Gedson Fernandes kariyerinin en skorer döneminde

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.04.2025 15:52
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Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, genç takımlar da dahil olmak üzere kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Gedson Fernandes kariyerinin en skorer döneminde

Trendyol Süper Lig’de bu sezon için şampiyonluğu rafa kaldıran, Türkiye Kupası hedefine ise Göztepe’ye yenilerek veda eden Beşiktaş, rotayı lig üçüncülüğüne çevirdi. UEFA Avrupa Ligi’ne katılabilmek için sezonu üçüncü basamaktan tamamlamak isteyen siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla öne çıkan isimlerden biri de Gedson Fernandes oldu.

LİGDE SON İKİ MAÇTA PUANLAR GEDSON’DAN

Kartal’a, Süper Lig’de son iki haftada oynadığı Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında puan aldıran goller Gedson Fernandes’den geldi. Portekizli oyuncu, geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu’ndaki derbide 66. dakikada ağları sarsarak takımına 2-1’lik galibiyeti ve 3 puanı getiren isim oldu.
26 yaşındaki oyuncu, dün akşam ise Kasımpaşa deplasmanında 90. dakikada penaltıdan bulduğu golle siyah-beyazlılara kritik 1 puan kazandırdı.

LYON GALİBİYETİNİ GETİRDİ

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında deplasmanda aldığı Lyon galibiyetinde ağları havalandıran isim yine Gedson’du. 71. dakikada Rafa Silva’nın pasında golünü atan Portekizli, siyah-beyazlılara Fransa’da 3 puan kazandırdı.

TAKIMININ EN ÇOK MAÇ OYNAYAN VE EN FAZLA SÜRE ALAN İSMİ

2024-2025 sezonunda Kara Kartal’ın şu ana kadar tüm kulvarlarda oynadığı 43 mücadelenin 42’sinde görev yapan Gedson Fernandes, siyah-beyazlıların en çok maç oynayan ve en fazla süre alan futbolcusu olarak ön plana çıktı.
Başarılı futbolcu, 3 bin 593 dakika siyah-beyazlı formayla ter döktü. Gedson’un, bu alanda en yakım takipçisi ise 3 bin 575 dakika ile vatandaşı Rafa Silva.

KARİYERİNİN EN SKORER DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Söz konusu 42 karşılaşmada 10 gol, 2 asistlik performans sergileyen Fernandes, genç takımlar da dahil olmak üzere kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor.

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