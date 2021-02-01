Gedson Fernandes resmen Galatasaray'da

Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

GEDSON FERNANDES KİMDİR?

9 Ocak 1999 tarihinde Sao Tome’de dünyaya gelen 22 yaşındaki futbolcu orta saha mevkisinde oynamaktadır.

Benfica altyapısında yetişen Fernandes, Portekiz kulübünün genç takımlarının çeşitli katmanlarında oynayıp gelişerek 2018 yılında A takıma yükseldi.

Benfica’da dikkat çekici bir performans ortaya koyan genç futbolcu, 6 Eylül 2018 tarihinde Portekiz A Milli Takımı’nın Hırvatistan’la oynadığı hazırlık maçında ilk kez A milli forma giydi.

Portekiz temsilcisinde oynadığı 59 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans ortaya koyan Gedson Fernandes, orta sahadaki iki yönlü başarılı oyunu, enerjisi ve dinamizmiyle büyük kulüplerin dikkatini üzerine çekti.

2019-2020 futbol sezonunun devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’a kiralık olarak transfer olan Fernandes, burada istediği forma şansını bulamadı ve bir EFL Cup bir de FA Cup maçında İngiliz ekibiyle sahaya çıktı.

Portekiz Milli Takımı’nın çeşitli alt yaş gruplarında top koşturan Fernandes, Portekiz A Milli Takımı’nda iki kez forma giydi.

