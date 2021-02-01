SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Gedson Fernandes resmen Galatasaray'da

Gedson Fernandes resmen Galatasaray'da

01.02.2021 21:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gedson Fernandes resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Benfica forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

GEDSON FERNANDES KİMDİR?

9 Ocak 1999 tarihinde Sao Tome’de dünyaya gelen 22 yaşındaki futbolcu orta saha mevkisinde oynamaktadır.

Benfica altyapısında yetişen Fernandes, Portekiz kulübünün genç takımlarının çeşitli katmanlarında oynayıp gelişerek 2018 yılında A takıma yükseldi.

Benfica’da dikkat çekici bir performans ortaya koyan genç futbolcu, 6 Eylül 2018 tarihinde Portekiz A Milli Takımı’nın Hırvatistan’la oynadığı hazırlık maçında ilk kez A milli forma giydi.

Portekiz temsilcisinde oynadığı 59 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans ortaya koyan Gedson Fernandes, orta sahadaki iki yönlü başarılı oyunu, enerjisi ve dinamizmiyle büyük kulüplerin dikkatini üzerine çekti.

2019-2020 futbol sezonunun devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’a kiralık olarak transfer olan Fernandes, burada istediği forma şansını bulamadı ve bir EFL Cup bir de FA Cup maçında İngiliz ekibiyle sahaya çıktı.

Portekiz Milli Takımı’nın çeşitli alt yaş gruplarında top koşturan Fernandes, Portekiz A Milli Takımı’nda iki kez forma giydi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
Galatasaray, transferin son gününde ayrılığı açıkladı!Galatasaray, transferin son gününde ayrılığı açıkladı!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Ozan Kabak dünya devine transfer oldu

Ozan Kabak dünya devine transfer oldu

Boupendza açıklaması! Galatasaray...

Boupendza açıklaması! Galatasaray...

İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme!

İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İrfan Can Kahveci düğümü çözüldü! İşte yeni takımı

İrfan Can Kahveci düğümü çözüldü! İşte yeni takımı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

G.Saray yıldız isimle anlaşma sağladı!

G.Saray yıldız isimle anlaşma sağladı!

G.Saray'dan bir transfer hamlesi daha

G.Saray'dan bir transfer hamlesi daha

G.Saray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var

G.Saray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var

Diğer Haberler

Gedson Fernandes resmen Galatasaray'da

Gedson Fernandes resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Mustafa Muhammed ve Yedlin transferlerini açıkladı

Galatasaray yeni transferlerini açıkladı

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes İstanbul'da

Galatasaray'da Emin Bayram Boluspor'a kiralandı!

Galatasaray, transferin son gününde ayrılığı açıkladı!

Ömer Erdoğan'dan Boupendza açıklaması! Galatasaray...

Boupendza açıklaması! Galatasaray...

Badou N'diaye Karagümrük'ten ayrıldı

Yıldız isim Karagümrük'e veda etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.