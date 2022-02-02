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Gedson Fernandes sonrası Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a olay gönderme! 'İntikam güzel şey'

02.02.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'a transferi olay olan Gedson Fernandes gündemden düşmüyor. Galatasaray'ın uzun süredir istediği yıldız oyuncuyu transfer eden siyah-beyazlılar, yabancı kontenjanından dolayı Gedson'u Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a kiralamak üzere. Galatasaray ile aralarında iyi bir iletişim olmayan iki ekip arasında yaşanan eski olaylardan sonra Gedson'un Rize'ye kiralanması sosyal medyada gündem oldu. Rize Başkanı Tahir Kıran, "İntikam güzel şey" adı altında bir paylaşımda bulundu.

Gedson Fernandes sonrası Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a olay gönderme! 'İntikam güzel şey'
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Galatasaray'da gelen ve giden transferler kadar, yapılamayan transferler de gündemde bomba etkisi yaratıyor. Beşiktaş'ın anlaştığı ve kadrosuna kattığı Gedson Fernandes sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş'ın anlaştığı yıldız oyuncu sağlık kontrollerinden geçerek kendisini siyah-beyazlı renklere 4+1 yıllığına bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU

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Sözleşme süresi: 4+1 yıllık
Bonservisi: 6 milyon euro (5 taksit)
Opsiyon: Sonraki satıştan gelecek payın %50'si Benfica'ya ait olacak.
Maaş: Gedson Fernandes 1.1 milyon euro kazanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR'A KİRALANIYOR

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Sezon başında Oğulcan Çağlayan transferi nedeniyle Galatasaray ve Rizespor arasında yaşanan husumet bir türlü dinmemişti. TFF'ye kadar giden konu sonunda Galatasaray'ın bonservis ödemesiyle kapanmıştı. O günden beri Galatasaray ile arasındaki ilişkileri iyi olmadığı bilinen Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan flaş bir paylaşım geldi. Beşiktaş'ın Gedson'u yabancı sınırı nedeniyle oynatamayacağından yarım sezonluk Rize'ye kiralayacağı konuşulurken Tahir Kıran'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

"İNTİKAM GÜZEL ŞEY"

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'i transfer ettiğini öğrenip, Çaykur Rizespor haberlerinin çıkmasının ardından Instagram hesabından ''İntikam güzel şey'' isimli şarkının altına kendi fotoğrafını koyarak bir paylaşımda bulunması sosyal medyada olay oldu.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Gedson Fernandes
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