Gedson Fernandes sonrası Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a olay gönderme! 'İntikam güzel şey'

Galatasaray'da gelen ve giden transferler kadar, yapılamayan transferler de gündemde bomba etkisi yaratıyor. Beşiktaş'ın anlaştığı ve kadrosuna kattığı Gedson Fernandes sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş'ın anlaştığı yıldız oyuncu sağlık kontrollerinden geçerek kendisini siyah-beyazlı renklere 4+1 yıllığına bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU

Sözleşme süresi: 4+1 yıllık

Bonservisi: 6 milyon euro (5 taksit)

Opsiyon: Sonraki satıştan gelecek payın %50'si Benfica'ya ait olacak.

Maaş: Gedson Fernandes 1.1 milyon euro kazanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR'A KİRALANIYOR

Sezon başında Oğulcan Çağlayan transferi nedeniyle Galatasaray ve Rizespor arasında yaşanan husumet bir türlü dinmemişti. TFF'ye kadar giden konu sonunda Galatasaray'ın bonservis ödemesiyle kapanmıştı. O günden beri Galatasaray ile arasındaki ilişkileri iyi olmadığı bilinen Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan flaş bir paylaşım geldi. Beşiktaş'ın Gedson'u yabancı sınırı nedeniyle oynatamayacağından yarım sezonluk Rize'ye kiralayacağı konuşulurken Tahir Kıran'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

"İNTİKAM GÜZEL ŞEY"

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'i transfer ettiğini öğrenip, Çaykur Rizespor haberlerinin çıkmasının ardından Instagram hesabından ''İntikam güzel şey'' isimli şarkının altına kendi fotoğrafını koyarak bir paylaşımda bulunması sosyal medyada olay oldu.



