Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e mesaj: Beni bırakmıyorlar

Galatasaray'ın en büyük transfer hedeflerinden biri olan Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için tüm şartları zorlamaya başladı.

Benfica Yönetimi ile görüşerek Galatasaray'a transferi konusunda kolaylık isteyen Gedson Fernandes, Portekiz kulübünün başkanı Rui Costa ile de bir görüşme yaparak düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda forma giymek istediğini iletti.

Son olarak Fatih Terim ile de cuma akşamı bir telefon görüşmesi yapan Gedson Fernandes, "Galatasaray ve size bir sözüm var. Mutlu olduğum yerde olmak istiyorum ancak beni bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Yönetimi, Gedson Fernandes transferi için Benfica'nın inadının kırılmasını ve teklifin de kabul edilebilir seviyede olmasını bekleyecek ancak Portekizli yıldız için tek teklid sunan Galatasaray da değil.

Gedson Fernandes'i kiralık olarak vermeyecek olan Benfica, Portekizli futbolcu için 12 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Gedson Fernandes'i Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş, Rennes, Real Betis de istiyor.



