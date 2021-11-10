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Gedson için flaş sözler: Transfer olacak!

10.11.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gedson'un menajeri Jorge Mendes'in partnerlerinden Ahmet Bulut, transferle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Gedson için flaş sözler: Transfer olacak!
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Gedson Fernandes'in menajeri Jorge Mendes'in partnerlerinden menajer Ahmet Bulut, oyuncunun Galatasaray'a transferiyle ilgili Tivibu Spor'a konuştu.

İşte Ahmet Bulut'un açıklamaları:

"Gedson için şu an erken. Büyük ihtimalle transfer olacak. Benfica'dan ayrılacak. Benim gönlümden geçen Türkiye'ye gelmesi. Bilemezsiniz. İngiltere'de bir kulüp çıkar belki çok büyük para verir. Gedson burada çok mutluydu. Burada oynamak da istiyor. Burada iyi oynadı. Kulübü son güne kadar bekledi ve maalesef vermedi. Hoca da oynatmadı Benfica'da. 1.5 yıllık sözleşmesi var. Bu devre arasında satmaları lazım para kazanmak için."

"SEZON BAŞINDA OLABİLİRDİ"

"Daha kasım ayındayız. Ocak ayına çok var. Sezon başında Gedson Galatasaray'a transfer olabilirdi. Benfica satmak istemedi."

"BELKİ 2-3 MİLYONA BİTECEK"

"Haberlerde çıkan rakamlar değişebilir. Kime göre, neye göre 8. Belki 2-3 milyona bitecek. Ne kadar az olursa o kadar iyi. Çoğu haberler doğru değil. X kulüp 20 milyona vermeye hazır. Bir kulüp teklif yapmadan önce kimseye söylemez. Yaptıktan sonra da kimseye söylemezler, bu gizlidir."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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