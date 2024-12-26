Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da ayrılık... Transfer için gönderiliyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sıklaştıran Galatasaray'da gelecek isimlere kadroda yer açabilmek için ayrılıklar da yaşanması bekleniyor.

Mevcut kadrosunda 14 yabancı olan Galatasaray, ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakim Ziyech dışında bir yabancıyla daha yollarını ayırmayı planlarken bu isim belli oldu.

JELERT'E VEDA

Geldiği günden beri beklentileri karşılayamayan Jelert, kiralık olarak gönderilebilir.

SATIN ALMA OPSİYONU OLABİLİR

Elias Jelert için Kopenhag'a 9 milyon euro ödeyen Galatasaray, istekli bir kulüp olması durumunda bu bedel karşılığında satın alma opsiyonlu kiralama teklifine de sıcak bakacak.