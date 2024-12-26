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Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da ayrılık... Transfer için gönderiliyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.12.2024 13:05
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Galatasaray ara transfer döneminde birçok isimle temaslarını sürdürürken bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor. İşte detaylar...

Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da ayrılık... Transfer için gönderiliyor
Elias Jelert

Elias Jelert

DAN Danimarka
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sıklaştıran Galatasaray'da gelecek isimlere kadroda yer açabilmek için ayrılıklar da yaşanması bekleniyor.

Mevcut kadrosunda 14 yabancı olan Galatasaray, ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakim Ziyech dışında bir yabancıyla daha yollarını ayırmayı planlarken bu isim belli oldu.

JELERT'E VEDA

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Geldiği günden beri beklentileri karşılayamayan Jelert, kiralık olarak gönderilebilir.

SATIN ALMA OPSİYONU OLABİLİR

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Elias Jelert için Kopenhag'a 9 milyon euro ödeyen Galatasaray, istekli bir kulüp olması durumunda bu bedel karşılığında satın alma opsiyonlu kiralama teklifine de sıcak bakacak.

Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray Elias Jelert
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