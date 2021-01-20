Geleceğe Dönüş filminden 35 yıl sonra ortaya çıkan akıllara durgunluk veren ayrıntı

1985'te yayınlanan Geleceğe Dönüş filminin bir hayranı, filmde olayların başladığı alışveriş merkezi sahnesi hakkında ilginç bir şey fark etti.

Twitter'dan paylaşılan detay, Marty'nin DeLorean'ı görmek için Doktor’la buluştuğu alışveriş merkezi hakkında çok ilginç bir şeye dikkat çekti.

Kullanıcı, alışveriş merkezine ilk gittiğinde buranın Twin Pines Alışveriş Merkezi olarak adlandırıldığını belirtiyor.

Ancak filmin ilerleyen bölümlerinde Marty gelecekten döndüğünde alışveriş merkezinin adı çok farklıdır.

BU BİR ÇEKİM HATASI DEĞİL

Twin Pines Alışveriş Merkezi olan yerin adı artık, Lone Pine Mall olarak görülüyordur. Bu aslında bir çekim hatası değildir. Detayı paylaşan kişi şunları yazdı:

"Marty’nin geçmişe ilk gittiği yer alışveriş merkezinin yapıldığı yerdi ve oraya vardığında bu çam ağaçlarının birinin üzerinden geçti. Burası aslında Twin Pines Alışveriş Merkezi (İkiz Çam Alışveriş Merkezi) iken Lone Pine Mall'a (Yalnız Çam Alışveriş Merkezi) dönüştü."

Paylaşımı gören kullanıcılardan biri "Bu filmi en az 100 kez izledim ve hiç fark etmedim... Şimdi kendimi aptal gibi hissediyorum..." dedi.



