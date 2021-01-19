Johnny Depp üzdü: 'Jack Sparrow olarak her şeyi yapabilirim'

Çalışkan Hollywood yıldızlarından biri olan Johnny Depp, nüanslı ve unutulmaz bir karakter yaratmak için Kaptan Jack Sparrow rolü için her zaman ayrı bir özen gösterdiğini belirtmiştir. Johnny Depp, unutulmaz seri Karayip Korsanları’nda çekimler boyunca çok sayıda doğaçlama yaptı, bunlardan biri de Davy Jones ile alay ettiği sahnedir.

2003 yılında başlayan Karayip Korsanları serisi ile Johnny Depp’in kariyeri inanılmaz bir yükselişe geçti. Johnny Depp, canlandırdığı ikonik karakter Jack Sparrow’la adeta özdeşleşti. Karakteri oynamayı sevdiğini söyleyen aktör, kurnaz kahraman rolünde "her şeyi" yapabileceğini söylemişti.

Johnny Depp bir röportajında: “Kaptan Jack'i oynadığımda nadiren gülümsemediğim zamanlar oluyor, o olmak beni gülümsetiyor. Her şeyi yapabilir, her şeyi söyleyebilir ... 'Merhaba aşkım!' Olabildiğince arsız."

Karayip Korsanları büyük bir başarı yakaladı ve 1,6 milyar dolarlık şaşırtıcı bir gelir elde etti. Film, En İyi Görsel Efektler dalında Akademi Ödülü'nü bile kazandı.



