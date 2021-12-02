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Geleceğe Dönüş serisinin yıldızı Michael J. Fox hastalığıyla ilgili konuştu: Ölümden korkmuyorum

02.12.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleceğe Dönüş (Back to The Future) film serisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Michael J. Fox, 30 yıldır parkinson hastalığıyla mücadele ediyor. 60 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, hastalığıyla ilgili konuştu. Michael J. Fox yakın zamanda bir tedavi bulunmadığını ve ölümden de korkmadığını söyledi

Geleceğe Dönüş serisinin yıldızı Michael J. Fox hastalığıyla ilgili konuştu: Ölümden korkmuyorum

Geleceğe Dönüş serisiyle ünlenen oyuncu Michael J. Fox hastalığıyla ilgili konuştu.

AARP dergisine açıklamalarda bulunan ünlü aktör, "Parkinson’dan kurtulup kurtulamayacağımı sorduklarında, ’60 yaşındayım ve bilim zor’ diyorum. Yani hayır. Ben gerçekten mutlu bir adamım. Kafamda hastalıklı bir düşünce yok; ölümden hiç korkmuyorum." dedi.

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Fox ayrıca, "Minnettarlık duyacağınız hiçbir şeyiniz olmadığını düşünüyorsanız, etrafınıza bakmaya devam edin. Sadece iyi şeyler olmasını ve ondan sonra bunlar için minnettar olmayı bekleyemezsiniz." diye konuştu.

29 YAŞINDA TEŞHİS KONULDU

Dört çocuk babasına olan Kanadalı aktöre, 1991 yılında 29 yaşındayken Parkinson teşhisi konmuştu. Oyuncu, 2000 yılında halkı bu hastalık konusunda eğitmek ve hastalıkla mücadelede araştırmalara fon sağlamak için Michael J. Fox Parkinson Araştırmaları Vakfı’nı kurmuştu.

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