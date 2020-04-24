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Geleceğe Dönüş'ün senaristi Bob Gale merak edilen konuya açıklık getirdi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Geleceğe Dönüş'ün senaristi Bob Gale hayranların aklındaki soruyu nihayet yanıtladı: Annesiyle babası Marty'yi nasıl tanımadı?

Geleceğe Dönüş'ün senaristi Bob Gale merak edilen konuya açıklık getirdi

Geleceğe Dönüş (Back To The Future) filmlerinin senaristi Bob Gale, 35 yıldır hayranların zihnini meşgul eden önemli bir senaryo açığını nihayet kapadı.

Kült filmin 1985'te gösterime girmesinden bu yana birçok kimse, Marty McFly 1980'lerde evine döndüğünde, anne ve babasının, oğullarının 1950'lerde aralarını yapan Calvin Klein olduğunu nasıl anlayamadığını merak ediyordu.

Oğulları Marty'nin aynı zamanda lise arkadaşları Calvin olduğunu nasıl fark edemediler?

Twitter'da bir filmi neyin "mükemmel" yaptığı üzerine dönen bir tartışmada senaryodaki bu açık da yeniden gündeme geldi.

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Marvel yönetmeni James Gunn, "Geleceğe Dönüş GÖRÜNÜŞTE kusurlu olabilir (Anne ve Baba Marty'yi neden hatırlamadı?) ama yine de mükemmel bir film olduğunu iddia ediyorum çünkü böyle olması için muhtemel sebepler var (zaman kendini çözülmeye karşı koruyor vb). Ya da belki de inkar etmeyi tercih ediyorumdur. Kim bilir?" yazdı.

Gunn'ın yönetmenliğini üstlendiği Galaksinin Koruyucuları’nda (Guardians of the Galaxy) rol alan Chris Pratt ise şöyle yanıt verdi:

Belki de onu Calvin olarak hatırlıyorlardır, Marty olarak değil. Marty 1985'teki mevcut zamana döndüğünde, anne ve babasının oğullarıyla 20 yıl önce liseden tanıdıkları çocuk arasındaki esrarengiz benzerliği muhtemelen fark edebilmesi için uzun yıllar geçmişti.

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The Hollywood Reporter'a konuşan Gale'in açıklamaları senaryodaki açığı nihai olarak kapatırken, Pratt haklı gibi görünüyor:

George ve Lorraine'in Marty/Calvin'i henüz 17 yaşlarındayken sadece 6 gün tanıdıklarını ve bu süre zarfında da her gün görüşmediklerini hatırınızda tutun. Şimdi, onca yıldan sonra, ilk buluşmalarını ayarlayan bu ilginç çocuğu hala hatırlıyor olabilirler.

Ama herkesin kendi lise yıllarını düşünmesini istiyorum. Kendinize sorun, sadece bir dönem boyunca okulunuzda bulunan bir çocuğu ne kadar iyi hatırlayabiliyorsunuz? Ya da sadece bir kez çıktığınız birini? Elinizde bakabileceğiniz bir fotoğraf yoksa, muhtemelen 25 yıl sonra hatırladıklarınız puslu anılardan ibaret olurdu.

Senarist devamında şunları söyledi:

Yani Lorraine ve George bir zamanlar gerçekten de Calvin Klein isimli birini tanımış olmalarını komik bulabilir hatta 16-17 yaşlarındaki oğullarının Calvin'i andırdığını da düşünebilirler ama bu yine de büyük bir mesele olmazdı. Bahse girerim çoğumuz lise yıllıklarımıza bakarsak, genç yaştaki sınıf arkadaşlarımızla çocuklarımız arasında bazı benzerlikler olduğunu görürüz.


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Anahtar Kelimeler:
geleceğe dönüş, Back to the Future,

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