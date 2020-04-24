Geleceğe Dönüş'ün senaristi Bob Gale merak edilen konuya açıklık getirdi

Geleceğe Dönüş (Back To The Future) filmlerinin senaristi Bob Gale, 35 yıldır hayranların zihnini meşgul eden önemli bir senaryo açığını nihayet kapadı.

Kült filmin 1985'te gösterime girmesinden bu yana birçok kimse, Marty McFly 1980'lerde evine döndüğünde, anne ve babasının, oğullarının 1950'lerde aralarını yapan Calvin Klein olduğunu nasıl anlayamadığını merak ediyordu.

Oğulları Marty'nin aynı zamanda lise arkadaşları Calvin olduğunu nasıl fark edemediler?

Twitter'da bir filmi neyin "mükemmel" yaptığı üzerine dönen bir tartışmada senaryodaki bu açık da yeniden gündeme geldi.

Marvel yönetmeni James Gunn, "Geleceğe Dönüş GÖRÜNÜŞTE kusurlu olabilir (Anne ve Baba Marty'yi neden hatırlamadı?) ama yine de mükemmel bir film olduğunu iddia ediyorum çünkü böyle olması için muhtemel sebepler var (zaman kendini çözülmeye karşı koruyor vb). Ya da belki de inkar etmeyi tercih ediyorumdur. Kim bilir?" yazdı.

Gunn'ın yönetmenliğini üstlendiği Galaksinin Koruyucuları’nda (Guardians of the Galaxy) rol alan Chris Pratt ise şöyle yanıt verdi: