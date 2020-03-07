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‘Geleceğe Dönüş’ yıldızları yıllar sonra yeniden buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 10:49 | Son Güncelleme

80'li yılların unutulmaz serisi Geleceğe Dönüş'ün iki yıldızı yıllar sonra bir araya geldi. Dr. Emmet Brown karakterini canlandıran Christopher Lloyd'un paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplarken, hayranlarının oldukça heyecanlandığı görüldü.

‘Geleceğe Dönüş’ yıldızları yıllar sonra yeniden buluştu

İkonik bilim-kurgu serisi Back to the Future’ın unutulmaz yıldızları Christopher Lloyd ve Michael J. Fox önceki günlerde bir davette buluştu.

Parkinson hastalığının araştırılması için kurulan Michael J. Fox Foundation’ın bir poker etkinliğinde buluşan ikilinin 35 yıl sonra tekrar bir araya gelmesi görenleri duygulandırdı.

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Efsanevi oyuncular, Instagram hesaplarından ayrı ayrı iki fotoğraf paylaştı. İki fotoğraf da kısa süre içinde takipçileri tarafından duygusal mesajlara boğuldu.

1985 yapımı Geleceğe Dönüş filminde, Christopher Lloyd Doc Emmet Brown, Michael J. Fox ise Marty McFly rollerinde oynamıştı. Filmler kısa sürede izlenme rekorları kırmış ve klasikleşmişti.

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Michael J. Fox Foundation, 2000 yılında, nörolojik bir hastalık olan ve hareket kısıtlanması, denge problemleri yaratan parkinson hastalığını araştırmak için kuruldu. J. Fox, 1991 yılında kendisine parkinson teşhisi konulduktan sonra derneği kurmuş ve eski rol arkadaşı Lloyd, bu derneğin birçok gecesinde desteğini esirgemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Geleceğe Dönüş, Dr. Emmet Brown, Christopher Lloyd, Michael J. Fox, Back to the Future,

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