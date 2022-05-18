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"Geleceğin mühendisleri HAVELSAN Ekspres"in ikinci durağı Diyarbakır'da

18.05.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HAVELSAN mühendislerinden Ali Orhun Akkirman: - "Amacımız katma değerli açık kaynak bir dünyaya katkı verebilmek, yazılım kalitesini artırabilmek, Türkiye'deki açık kaynak ekosistemini geliştirebilmek" - Öğrencilerden Altaş Şimşek: - "Sunuma saatler kaldı ve son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur"

DİYARBAKIR (AA) - HAVELSAN'ın hackathon etkinliğini düzenlediği treni, "HAVELSAN Ekspres"in ikinci durağı olan Diyarbakır'da verdiği molada, bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileri yazılım geliştirmeyi sürdürüyor.

HAVELSAN'ın Kurtalan Ekspres güzergahında organize ettiği etkinlik, önceki gün Ankara'dan hareket eden HAVELSAN Ekspres treninde başladı.

Yaklaşık 105 kişiyle yola çıkan tren, ilk durağı olan Malatya'nın ardından, ikinci durak Diyarbakır'a ulaşarak, mola verdi. Trenin son durağı ise Siirt olacak.

Öğrenciler bir dizi eğitimin ardından kendilerine sunulan problemler üzerinden yazılım geliştirerek, sunum yapacak.

- "Amacımız yazılım kalitesini artırabilmek"

HAVELSAN mühendislerinden Ali Orhun Akkirman, AA muhabirine, 60 öğrenciyle trenle Ankara'dan yola çıkarak, Malatya, Diyarbakır ve Siirt üzerinden yolculuk planladıklarını söyledi.

Yolculuk sırasında da yarışma düzenlediklerini ifade eden Akkirman, şunları kaydetti:

"Ödül kapsamında öğrencilerimiz yarışmaya başladı. Güzel bir yarışma dönemi. Başlangıçta öğrencilere küçük bir eğitimimiz oldu. Eğitimler üzerinden de problemler verdik. Bu problemler üzerinden bazı öğrenciler fikir, bazıları da yazılım üzerinden geliştirmelerini yaptı. Yarışmanın sonunda öğrenciler jüri heyetine sunum yapacak. HAVELSAN olarak amacımız katma değerli açık kaynak bir dünyaya katkı verebilmek, yazılım kalitesini artırabilmek, Türkiye'deki açık kaynak ekosistemini geliştirebilmek."

Geleceğin yazılım mühendislerinin bu tarz etkinliklerde ortaya çıktığını gördüklerini ifade eden Akkirman, "Öğrenciler buradaki deneyim, paylaşım ve etkileşimleriyle hem yazılım geliştirmeyi hem de ülkemize faydalı bir ürün çıkarabilmeyi öğreniyor. Bunun sonucunda kullanılabilir katma değerli ürünler üretebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Mühendislerden Seyfullah Çağatay Yiğiter de 5 günlük yolculuğun ardından Diyarbakır'a ulaştıklarını belirterek, son duraklarının Siirt olacağını belirtti.

Öğrencilerden verilen konularda geliştirme yapmaları ve bu konulara ait çözümleme yapmalarını beklediklerini dile getiren Yiğiter, "Trende bir sunum gerçekleşecek. Bu şekilde yarışmanın kazananı belli olacak." diye konuştu.

- "İlk kez yazılım yarışmasına katılıyorum, çok heyecanlıyım"

Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Altaş Şimşek ise takım arkadaşıyla yarışmaya başvurularının kabul edilmesinden dolayı heyecan duyduklarını ifade etti.

Şimşek, trende yazılım eklentisi geliştirdiklerini anlatarak, "Bu eklentiyle insanlar HAVELSAN uygulaması üzerinden sanal sunucularını oluşturabilecek. 3 gündür zorlu ve eğlenceli bir yolculuğun içerisindeyiz. Takım arkadaşımla bu uygulamayı geliştiriyoruz. Sunuma saatler kaldı ve son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Hem ilk tren yolculuğum hem de ilk kez yazılım yarışmasına katılıyorum, çok heyecanlıyım. Çok keyifli geçiyor. Diğer arkadaşlar ve mühendislerle tanışma fırsatı da bulduk." ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Deniz Bektaş da geliştirdikleri eklenti yazılımıyla bir arayüz geliştirdiklerini aktardı.

Arayüzü bir mesajlaşma uygulamasına bağladıklarını dile getiren Bektaş, "Sunucunun çökmesi durumunda gidip işyerinde müdahale etmek yerine evden uygulama sayesinde sunucuyu yönetebilme imkanı sağlayacak." dedi.

Trende, HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksöz, Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan ve TCDD Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu da yer alıyor.

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