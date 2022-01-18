Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da, Şehit Aileleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti ve Konyaspor Kulübünü ziyaret etti.

Beraberinde bazı partililerle ilk olarak Şehit Aileleri Derneğini ziyaret eden Davutoğlu, Dernek Başkanı Recep Pekdemir'e "Her zaman her bir şehit annesinin, babasının ve ailesinin emrindeyiz. Şehit aileleri partiler üstüdür." dedi.

Bunun ardından Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Davutoğlu'na, Dernek Başkan Yardımcısı Erhan Dargeçit cemiyetin porselen tabağını hediye etti ve yerel basının sorunlarını içeren bir dosya sundu.

Ahmet Davutoğlu, daha sonra Konyaspor Kulübüne giderek Başkan Fatih Özgökçen'e, geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık için taziyelerini iletti.

Davutoğlu'na ziyaretleri sırasında Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başcı, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mevlüt Demir, Konya İl Başkanı Hasan Ekici ve bazı partililer eşlik etti.

