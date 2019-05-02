Gelecekte bu meslekleri yapay zeka yapacak! İşte yok olacak meslekler

İstihdam oranlarında ciddi düşüşlere neden olacağı konuşulan yapay zekanın bazı sektörleri derinden etkileyeceği tahmin ediliyor. İşte yapay zekanın ele geçireceği meslekler...

7- BANKA ÇALIŞANLARI Bankada çalışanların yaptıkları pek çok iş halihazırda makineler ve dijital teknolojiler tarafından yapılmaya başlandı.

Müşteri temsilcilerinin yaptığı işlerin de yakın zamanda yapay zekalar tarafından yapılması planlanıyor. Böylece bankaların da yapay zekanın en aktif kullanıldığı alanlardan biri olması bekleniyor.

6-İŞÇİLER İnşaat ve ağır yük işçileri tuğla dizme ve yük kaldırma gibi işlemleri yapay zeka robotlarına kaptırmak üzere.

Basit inşaat işlerinde ilerleme kaydeden robotlar ayrıca buldozer ve vinç kullanımını da gerçekleştirebiliyor.

5-ŞOFÖRLER VE PİLOTLAR Ulaşım ve taşımacılık alanında da yapay zeka sağlam adımlarla geliyor.

Sürücüsüz araç denemeleri sürerken bir yandan da pilotsuz uçak ve helikopter uçuşlarının da yakın gelecekte gerçekleşmesi planlanıyor. Bu yanıyla taşımacılık sektörü de yapay zekaya yenik düşecek gibi görünüyor.

4-GAZETECİLER Yapay zeka basın yayın organlarına da girmiş durumda.

Çeşitli yayın, makale ve raporlar önemli kuruluşlarda yapay zeka yazılımları tarafından oluşturuluyor. Ünlü medya kuruluşu olan Associated Press yapay zeka yazılımlarını 2004 yılından beri kullandığını açıkladı.

3-ÇİFTÇİLER Önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zeka robotları çiftçilerin yaptığı pek çok işi yapabilir konuma gelecek.

Sadece Amerika'da en az 1 milyon işçinin bu nedenden ötürü yakın gelecekte işsiz kalabileceği tahmin ediliyor.

2-FİNANS ANALİSTLERİ Finans alanı da yapay zekanın tehdidi altında.

Yeni yazılan trend analizi tabloları ile finansal alanda verimli sonuçlar elde etmek mümkün. Amerika'da finans sektöründe gelecek yıllarda en az %30 iş kaybı olacağı öngörüler arasında bulunuyor.

1-SİGORTA ÇALIŞANLARI Sigorta alanında çalışan pek çok kişiyi gelecekte riskli bir dönem bekliyor.