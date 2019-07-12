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Gelen telefonla kabusu yaşadılar! Tam 7 bin 700 lira...

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.07.2019 14:45 | Son Güncelleme

Eskişehir’de telefonla aradığı iki kişiyi kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği yönünde korkutup evlerinden 7 bin 700 lira aldığı tespit edilen dolandırıcılık şüphelisi Ömer T. (23) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gelen telefonla kabusu yaşadılar! Tam 7 bin 700 lira...

Eskişehir’de Ömer T. isimli şüpheli, Kumlubel Mahallesi’nde annesi ile babası evde olmayan S.E. (11) ile aynı mahallede oturan K.E.’yi (81) ev telefonundan aradı. Kendisini polis olarak tanıtan Ömer T., kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini anlatarak, ‘bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler, şahısları takip ediyoruz, kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz bırakılmış’ dedi. Bunun üzerine S.E. eve karakoldan geldiğini söyleyen şüpheli Ömer T.’ye 3 bin lira, birkaç saat sonra ise aynı mahallede oturan K.E. 4 bin 700 lira verdi. Kısa bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan 2 kişi polisi arayıp şikayette bulundu. Olayı öğrenen S.E.’nin annesi telaşla eve gelerek gözyaşlarına boğuldu. Çocuğuna bir şey olduğunu zanneden anneyi polis ekipleri sakinleştirdi. S.E. ve K.E.’nin ifadesinin ardından sokaklardaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler dolandırıcılık şüphelisinin Ömer T. olduğunu belirledi.

Telefonda korkuttuğu 2 kişiyi, 7 bin 700 lira dolandırdı

KAÇARKEN YAKALANDI

Yapılan incelemelerin ardından Ömer T., otomobille kaçmaya çalıştığı Seyitgazi ilçesi karayolunda polis ekiplerince durdurularak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada S.E. ve K.E.’den aldığı 7 bin 700 lira para bulundu. Emniyette ifadesi alınan Ömer T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
eskişehir terör dolandırıcı

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