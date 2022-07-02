Gelen tepkiler sonrası Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor paylaşımı! SMS oy sıralamalarını açıkladı...

Survivor 2022 All Star finalinin tamamlanması ve Adem Kılıççı ile finale kalan Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olması sonrasında tepkiler çığ gibi büyümüştü. Nisa'nın Survivor'da yatarak şampiyon olduğunu belirten sosyal medya kullanıcıları, SMS oy sıralamalarına inanmayarak iddialarıyla Acun Ilıcalı'ya yüklendi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ACUN ILICALI'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Nisa Bölükbaşı'nın Survivor 2022 şampiyonu olmasıyla birlikte sosyal medyada birçok kişi tepki gösterdi.

Birçok kişi Nisa'nın yatarak şampiyon olduğunu ve hak etmediğini dile getirerek Acun Ilıcalı'ya kızdı.

Bazı kişiler ise bir daha Survivor izlemeyeceğini belirterek ünlü televizyoncuya sitem etti.

Gelen tepkilerin ardından ise Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

ACUN ILICALI SMS OY SIRAMALARINI PAYLAŞTI

Survivor'da Nisa'nın haksız şampiyon olduğu iddialarının yayılmasının ardından ünlü televizyoncu harekete geçti ve Survivor SMS oy sıralamasını paylaştı.

Survivor finaline kısa bir zaman kala son haftalarda gelen SMS oy sıralamalarını takipçileriyle paylaşan Acun Ilıcalı, Batuhan, Adem, Ayşe ve Nisa'nın oy sıralamalarına dikkat çekerek cevabını verdi.



