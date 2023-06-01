Gelenek bozulmadı! UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla Roma'yı penaltılarla devirdi ve kupayı 7. kez müzesine götürdü

UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buldu. Avrupa'nın 2 numaralı kupasına son yıllarda ambargo koyan Sevilla, daha önce bu başarıyı hiç elde edememiş olan AS Roma ile karşı karşıya geldi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Çeyrek finalde Manchester United'ı eleyen Sevilla, yarı finalde de Juventus'u saf dışı bırakarak finale yükselmeyi başarırken, Roma çeyrek finalde Feyenoord'u saf dışı bırakırken yarı finalde ise Bayer Leverkusen'i eledi ve finale yükselmişti.

90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada penaltı vuruşlarına geçilirken, penaltı vuruşlarında kazanan 4-1'lik skorla Sevilla oldu ve kupayı 7. kez müzesine götürmeyi başardı.

ROMA GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Mücadelenin henüz 12. dakikasında Roma net pozisyondan faydalanamadı. Milli futbolcumuz Zeki Çelik'in yerden ortasında penaltı noktasına yakın bir mesafeden Spinazzola'nın çektiği şutu kaleci Bono çıkardı.

DYBALA AFFETMEDİ

Mancini'nin pasıyla defans arkasına sarkan Dybala, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımı 1-0 öne geçirdi.

MESSI'DEN SONRA BİR İLK

Sevilla filelerini havalandıran Paulo Dybala, Lionel Messi’den (2010/11 Şampiyonlar Ligi vs Manchester United) bu yana bir Avrupa kupası finalinde gol atan ilk Arjantinli oldu.

DİREK İZİN VERMEDİ!

İlk yarının uzatma bölümünde baskıyı artıran Sevilla, Rakitic ile gole yaklaştı. Tecrübeli oyuncunun sert şutunda top direkte patladı.

KENDİ KALESİNE ATTI

İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Sevilla'da Navas sağ kanattan ortaladı, kale sahası ön çizgisindeki Mancini'nin dizine çarpan top ağlara gitti ve skora denge geldi.

PENALTI İPTAL EDİLDİ!

Karşılaşmanın 75. dakikasında Sevilla'da Ocampos, Ibanez ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı, hakem penaltı noktasına gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrası Anthony Taylor pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti.

KAZANANI PENALTILAR BELİRLEDİ

90 dakikası 1-1 eşitlikle biten mücadelenin uzatma dakikalarında da kazanan çıkmazken kupanın sahibini penaltılar belirledi. Penaltı vuruşlarında rakibini 4-1 mağlup etti.

MOURINHO İLK KEZ...

Tecrübeli teknik adam Jose Mourinho kariyerinde ilk kez bir Avrupa Kupası finalinde kaybetti.

ZEKİ ÇELİK 90 DAKİKA OYNADI!

Sevilla forması giyen Milli yıldızımız Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika boyunca sahada kaldı.

