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Geleneksel eş anlamlısı nedir? Gelenekselin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

10.08.2022 02:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin kelime hazinesine sahip olan bir dildir. Farklı dillerden farklı kelimeleri sözcük dağarcığına kabul etmiştir. Her kelime birden fazla anlamın karşılığı olarak kullanılabilir. Geleneksel de bu özelliğe sahip bir kelimedir. Eş anlamlıları arasında ananevi, kökleşik gibi kelimeler vardır. Geleneksel kelimesinin eş anlamlısı nedir? Geleneksel eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Geleneksel eş anlamlısı nedir? Gelenekselin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Geleneksel Türkçe bir kelimedir. Sıfat türündedir. Tek bir anlamı olsa da birden fazla eş anlamlı kelime, geleneksel yerine kullanılabilir. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde en sık karşılaşılan kelimeler arasında gelir.

Anlam olarak geleneğe dayalı olan demektir. Söyleyen kişisi belli olmayan atasözleri ve deyimler, geleneksel kelimesinin kullanımı ile alakalı birçok örnek içerebilir.

Geleneksel kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu, geleneksel kelimesi için sıfat türünde tek bir tanım yapmıştır. Bu tanım ve bu tanım için verilen örnek cümle şu şekildedir:

  • Geleneğe dayanan, gelenek ile ilgili olan, kökleşik, ananevi ve tradisyonel olan.

Bu tanım için verilen örnek cümle ise şudur:

"Üstünde, geleneksel pandomim giysileri olan siyah külot pantolon ve silindir şapka vardır. (Nazım Hikmet)"

Geleneksel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Geleneksel eş anlamlısı olan ve bu kelime yerine cümle içinde kullanılabilecek olan kelimeler şunlardır:

Ananevi, alışılmış, kökleşik, tradisyonel, anadan görme, beylik, klasik, basma kalıp…

Gelenekselin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem, o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu yöntem aynı zamanda doğru eş anlamlı kelimeyi seçme konusunda da yardımcı olur.

Dilimizde birçok kelime birden fazla anlama sahip olabilir. Bir cümle içindeki kelimenin hangi anlamında, hangi amaçla kullanıldığını anlamak için o kelimenin yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır. Bu sayede yerine geçecek olan kelime doğru seçilebilir.

Gelenekselin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Varlıkların en köklü gücünü, kendi ülkelerinin yarattığı geleneksel sanatta buluyorlar. (Haldun Taner)
  • Ananevi olan her şeye saygın olsun! Köklerini asla unutma!
  • Yüzyıllardır süre gelen ve uygulanan törelerimiz ne gerektiriyorsa onu yapmakla yükümlüyüz.


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