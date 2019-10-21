Mynet Trend

Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli paylaşım! "Kahvenin Hanife tonu"

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 21.10.2019 02:41 | Son Güncelleme

Katıldığı izdivaç programı ile tanınan gelin adayı Hanife Gürdal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Kapadokya'ya giden Hanife bu defa mini elbisesiyle yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti.

İzdivaç programındaki tavırlarıyla birçok kişi tarafından ilgiyle izlenen daha sonra ise başörtüsünü çıkarmasıyla adından söz ettiren Hanife Gürdal, mini elbisesiyle çektiği Kapadokya videosunu takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabından paylaşım yapan gelin adayı Hanife Gürdal, mini eteğiyle dans ettiği videoya, "Kahvenin Hanife tonu" notunu ekledi. Hanife'nin paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Untitled-16

"ARTIK PAYLAŞMAYACAĞIM" DEMİŞTİ
Gelin adayı Hanife, Instagram hesabından "4 kilo alınca poğaça gibi olduğum için fotoğraf çekilmeyi sevmiyor oldum. Kilo verene kadar son fotoğrafım bu" diyerek bir süre fotoğraf paylaşmayacağını duyurmuştu.

hanife

Hanife yayınladığı video kendi sözünü tutmamış oldu.


PARTNERMüslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı!Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı!
Şeyma Subaşı'dan hayranlarına sürpriz! Böyle duyurduŞeyma Subaşı'dan hayranlarına sürpriz! Böyle duyurdu
Başı dertten kurtulmuyor! Çıplak pozları sızdırıldıBaşı dertten kurtulmuyor! Çıplak pozları sızdırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal Gelin adayı Hanife

En Çok Okunan Trend Haberler

4 yaşındaki torununun önünde gelinini hastanelik etti

4 yaşındaki torununun önünde gelinini hastanelik etti

Başı dertten kurtulmuyor! Çıplak pozları sızdırıldı

Başı dertten kurtulmuyor! Çıplak pozları sızdırıldı

Acılı anne oğlunun mezarının başında intihara kalkıştı!

Acılı anne oğlunun mezarının başında intihara kalkıştı!

Soruyu bilemedi giderken Kenan İmirzalıoğlu durdurdu

Soruyu bilemedi giderken Kenan İmirzalıoğlu durdurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İrem Sak hayranları için ayna karşısında dans etti

İrem Sak hayranları için ayna karşısında dans etti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeyma Subaşı, Youtube kanalı açtı! İlk videosunu yayınladı

Şeyma Subaşı'dan hayranlarına sürpriz! Böyle duyurdu

Demi Lovato'nun özel fotoğrafları sızdırıldı

Başı dertten kurtulmuyor! Çıplak pozları sızdırıldı

Şeyma Subaşı iflasın eşiğinde! Acun Ilıcalı yıllık kirasını ödemişti

Acun kira ödemesini kesince... İflas mı ediyor?

Acun'un saplantılı hayranı Reşat Özkan 'Onu öpmek ister misin?' sorusuna cevap verdi

Acun'un saplantılı hayranı Reşat Özkan 'Onu öpmek ister misin?' sorusuna cevap verdi

Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın doğum gününü kutladı!

Ezgi Mola sevgilisinin doğum gününü kutladı!

İrem Sak hayranları için ayna karşısında dans etti

İrem Sak hayranları için ayna karşısında dans etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.