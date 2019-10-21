Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli paylaşım! "Kahvenin Hanife tonu"

İzdivaç programındaki tavırlarıyla birçok kişi tarafından ilgiyle izlenen daha sonra ise başörtüsünü çıkarmasıyla adından söz ettiren Hanife Gürdal, mini elbisesiyle çektiği Kapadokya videosunu takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabından paylaşım yapan gelin adayı Hanife Gürdal, mini eteğiyle dans ettiği videoya, "Kahvenin Hanife tonu" notunu ekledi. Hanife'nin paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda kişi tarafından izlendi.

"ARTIK PAYLAŞMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Gelin adayı Hanife, Instagram hesabından "4 kilo alınca poğaça gibi olduğum için fotoğraf çekilmeyi sevmiyor oldum. Kilo verene kadar son fotoğrafım bu" diyerek bir süre fotoğraf paylaşmayacağını duyurmuştu.

Hanife yayınladığı video kendi sözünü tutmamış oldu.



