Gelin adayı Hanife gündemden düşmüyor! Sütyen tepkisi

Yayınlanması yasaklanan Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarıyla ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, geçtiğimiz günlerde başını açtığını duyurmuştu. Radikal bir kararla başını açan Gürdal sosyal medyadan da eleştirilerin hedefi oldu.

Kendisine yeni bir sosyal medya hesabı açan gelin adayı, sık sık paylaşımlar yapıyor.

Gelin adayı, "Sadece başımı açtım vücudum hala kapalı, üsturuplu giyinmeye devam ediyorum" demişti.

Hanife yaptığı son paylaşımında iç çamaşırının belli olduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı. Gelin adayı Hanife takipçisine, "Sütyenle gezeceğim var mı problem" cevabını verdi.

"İSLAMİYETİ ÇOK GÜZEL TEMSİL ETTİM"

Sosyal medya hesabından neden başını açtığını açıklayan Hanife ayrıca eleştirilere de cevap verdi.

Hanife konuyla ilgili, "Bugün kendime uzunca sordum ben kimim diye. 'Ben bu giyimim ile mutlu muyum?' diye sordum. Uzunca bu kararı düşündüm. Hayat benim hayatım. Karar benim kararım. Benim ailem komple muhafazakar. Ben kötü örnek olmuyorum. Konu inancımla alakalı değil. Konu daha güzel görünmek değil. İslamiyet çok güzel temsil ettiğimi düşünüyorum. Ben sadece daha fazla tesettürlü kalamayacağımı anladıktan sonra kararımı verdim" demişti.

