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Gelin adayı Hanife Gürdal'ı kızdırdılar: Beni kapalıyken açılmamdan vurmaya çalışıyor

11.11.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı evlilik programı ile ünlendikten sonra fenomen olan gelin adayı Hanife Gürdal geçtiğimiz günlerde bir seks işçisinin eşine mesaj yolladığını açıklamıştı. Hanife bu sefer de kendisine daha önce başörtülü olduğu için yapılan yorumu yazarak isyan etti.

Gelin adayı Hanife Gürdal'ı kızdırdılar: Beni kapalıyken açılmamdan vurmaya çalışıyor

İzdivaç programlarıyla hayatımıza giren fenomen gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medyada oldukça popüler bir isim. Fenomen olan Hanife geçtiğimiz günlerde kocasına atılan mesajı anlatarak gündeme gelmişti. Gelin adayı bu sefer de daha önce başörtülü olmasına dair yapılan yoruma sinirlendi.

GELİN ADAYI AĞZINI BOZDU

Hanife paylaşımında "Ahlaksız birinin ahlakı söz konusu olunca beni çıktığım programdan, kapalıyken açılmamdan vurmaya çalışıyor. Ben programa çıktım evet, ahlaklı bir aile kızı olarak çıktım o şekilde döndüm, Acarkent'te dairem vardı ama hiçbir zaman g..tü başı dağıtmadım" dedi.

Hanife'yi çıldırtan mesaj! Hayat kadını, kocasına... Hanife'yi çıldırtan mesaj! Hayat kadını, kocasına...

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"ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUM"

Siniri geçmeyen gelin adayı Hanife daha sonraki paylaşımında ise "Benim mayam sağlammış. En şımaracağım zamanlarda bile şımarmadım. Yakınen tanıyanlar bilir ağzım pistir ama ağzımdadır. Çok zor günlerden geçiyorum eskisi gibi değilim" yorumunda bulundu.

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Hanife Gürdal

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