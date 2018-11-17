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Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.11.2018 13:16 | Son Güncelleme

İzmir Torbalı'da yaşayan ve katıldığı bir evlilik programında 'gelin adayı' olarak ünlenen Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Sosyal medya hesaplarından para kazanmasına rağmen, çalışmaktan vazgeçmeyen Gürdal, Torbalı'daki bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışıyor. 4 gündür İzmir- Aydın Karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda çalışan Gürdal, çok mutlu olduğunu, işini sevdiğini belirtti. Yıllarca farklı sektörlerde çalıştığını anlatan Gürdal, "Kadının yapamayacağı iş yok. Burada çok da olumlu tepkiler alıyorum. Hem artık sigortam var. İşimi de çok sevdim" diye konuştu.

Gürdal, sözlerine şöyle devam etti:

"Aslında Instagram hesabımdan çok iyi bir gelirim var. Çalışmaya ihtiyacım yok ama ben yine de çalışmak istedim. Bu istasyona da kendim başvurdum. Daha önce bir çiğ köfteciye yardım ediyordum. Benim için 'Buraya kadar mı düştü?' diyenler vardı. Alın terinin düşmesi olmaz. Bu işe muhtaç değilim ama çalışmaktan gurur duyuyorum. Bana bu şansı verdikleri için patronuma teşekkür ediyorum. "

Akaryakıt istasyonuna gelen bazı müşterilerin kendisini tanıdığını söyleyen Hanife Gürdal, "Tanıyanlar çıkıyor, genelde de takdir ediyorlar, özellikle de kadınlar" dedi. Hanife Gürdal, evlilik programlarıyla ilgili olarak da "İyi ki katılmışım çünkü artık daha özgüvenliyim ve bu bana gurur veriyor" yorumunu yaptı.


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