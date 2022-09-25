Cesur pozları olay olmuştu! Cansel Çördük çirkin mesajları ifşa etti

Kısmetse Olur programıyla tanınan ve son dönemde sınırları zorlayan pozlar veren Cansel Çördük yeni bir paylaşımda bulundu. Gecelikle pozlarını paylaşan eski gelin adayı Cansel Çördük daha sonra ise kendisine gelen kötü yorumlara sitem etti.

Sosyal medya paylaşımları çok konuşulan ve değişimiyle dikkat çeken Cansel Çördük'e "Umarım ölürsün" mesajları yağdı.

Herkesi şoke eden mesajlara Cansel "Vicdan diliyorum" notunu düştü.

Kısmetse Olur Cansel'e gelen bu çirkin mesajlardan sonra dayanışma mesajları da yağdı. Çördük onları da paylaşarak "Gerçekten özellikle kızlardan böyle destek görmek beni çok duygulandırdı" dedi.



