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  4. Cesur pozları olay olmuştu! Cansel Çördük çirkin mesajları ifşa etti

Cesur pozları olay olmuştu! Cansel Çördük çirkin mesajları ifşa etti

25.09.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cansel Çördük, bir döneme damga vuran evlilik yarışması Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Pozlarıyla sık sık gündeme gelen Cansel Çördük son olarak kendisine gelen kötü yorumları ifşa etti.

Cesur pozları olay olmuştu! Cansel Çördük çirkin mesajları ifşa etti

Kısmetse Olur programıyla tanınan ve son dönemde sınırları zorlayan pozlar veren Cansel Çördük yeni bir paylaşımda bulundu. Gecelikle pozlarını paylaşan eski gelin adayı Cansel Çördük daha sonra ise kendisine gelen kötü yorumlara sitem etti.

Sosyal medya paylaşımları çok konuşulan ve değişimiyle dikkat çeken Cansel Çördük'e "Umarım ölürsün" mesajları yağdı.

Ekran Alıntısı

Herkesi şoke eden mesajlara Cansel "Vicdan diliyorum" notunu düştü.

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Kısmetse Olur Cansel'e gelen bu çirkin mesajlardan sonra dayanışma mesajları da yağdı. Çördük onları da paylaşarak "Gerçekten özellikle kızlardan böyle destek görmek beni çok duygulandırdı" dedi.

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Cansel Çördük evlilik cansel ele
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