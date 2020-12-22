Gelin adayı Naz Mila reklam için dantelli iç çamaşırlarıyla poz verdi

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan Naz Mila, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyura Azerbeycanlı Naz Mila, sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Naz Mila parfüm reklamı yaparken siyah dantelli iç çamaşırlarıyla poz verdi. Naz Mila'nın bu paylaşımına tepki yağdı. Mila'ya hayranları "Reklam için buna gerek var mı?" yorumları yağdırdı.

Daha önce de çıplak fotoğrafını Instagram hesabından sansürsüz paylaşan gelin adayına, "Sen annesin, hiç yakışmıyor" gibi yorumlar gelmişti.



