Gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu!

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan Naz Mila, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbeycanlı Naz Mila, bir dönem yaptırdığı dövme ile dünya gündeminde yer almış, ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail'de haber olmuştu.

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Naz Mila, sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kırmızı iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaşan ünlü gelin adayı, erotik pozlarıyla dikkat çekti.





