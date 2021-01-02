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Gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu!

02.01.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu!

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran, ardından sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlar ile dikkat çeken fenomen gelin adayı Naz Mila, iç çamaşırlı paylaşımıyla olay oldu.

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan Naz Mila, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbeycanlı Naz Mila, bir dönem yaptırdığı dövme ile dünya gündeminde yer almış, ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail'de haber olmuştu.

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Naz Mila'nın dövmesi şimdi de dünya basınında!Naz Mila'nın dövmesi şimdi de dünya basınında!

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Naz Mila, sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kırmızı iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaşan ünlü gelin adayı, erotik pozlarıyla dikkat çekti.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu kadın Türkiye demi o zaman normaldir çünkü Türkiye'de özgürlük ler son derece de geniş
Yoldan çıkmış instagram hesabına bakarsanız görürsünüz. Yazık kendine acımıyorsan çocuğuna acı
sosyal medya platformlarını vitrin olarak kullanıyorlar

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