Naz Mila'nın dövmesi şimdi de dünya basınında!

Instagram'da 850 bin takipçisi olan ve Zuhal Topal'ın izdivaç programıyla ünlenen Azeri kökenli Naz Mila'nın google translate üzerinden çevirdiği dövmesi dış basına da konu oldu.

'Sadece tanrı benim doğrularımı ve hatalarımı yargılayabilir ' (Only God can judge my mistakes and truths) yazdırmak isteyen Naz Mila, 'riskli bir çeviri sitesi) ile çeviri yapınca, 'Tek bir Tanrı'yı yanlışlar ve yanlışlarımla yargılayabilirim' ( I can judge a single god with my wrongs and wrongs) yazdırdı.

Naz Mila'nın bu hatası Türkiye'den sonra dünya gündeminde de alay konusu oldu.

Daily Mail, Naz Mila'nın dövmesi hakkında 'İngilizce dövme yaptırmadan önce İngilizce bilen birine danışın' diyerek durumu ti'ye aldı.