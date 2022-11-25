Gelin Evi haftanın KAZANANI BELLİ OLDU! Aslı Hünel ile Gelin Evi 25 Kasım 2022 BİRİNCİSİ AÇIKLANDI! İşte PUAN DURUMU!

Gelin Evi'nde bugün final günü. Bütün hafta boyunca en güzel sunumu, yemekleri yapan ve en yüksek puanı toplayan yarışmacı 10 çeyrek altının sahibi oluyor. Gelin Evi, hafta içi her gün saat 12.15'te Aslı Hünel'in muhteşem sunumu ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

GELİN EVİ HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Show Tv'nin fenomen programı Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde bugün final heyecanı yaşandı. Bugün verilen son puanların ardından haftanın birincisi belli oldu. Aslı Hünel ile Gelin Evi 25 Kasım 2022 birincisi Gözde Hanım oldu.

GELİN EVİ 25 KASIM 2022 PUAN DURUMU ŞÖYLE;

Hazal gelin 18 puan,

Elif gelin 16 puan,

Özge gelin 16 puan

Sevde gelin 19 puan,

**Gözde gelin 24 puan alarak haftanın birincisi oldu.



GELİN EVİ FORMATI NEDİR?

En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım bundan da keyif alırım, en iyi ev benim evim diyorsan seni de Gelin Evi'ne bekliyoruz.

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

