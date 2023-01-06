Gelin Evi'nde bir ilk bugün Aslı Hünel yarışacak! Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında? Aslı Hünel kimin kardeşi, aslen nereli?

Gelin Evi programında bugün bir ilk yaşanacak ve programın sunucusu Aslı Günel final gününde yarışmacı olacak. Tüm yarışma izleyicileri ise Aslı Hünel'in hayatını araştırmaya başladılar. 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslıhan Hünel, Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşidir..

GELİN EVİ'NDE BİR İLK!

Gelin Evi'nde bugün bir ilk yaşanacak. 1000. program haftasına özel büyük sürpriz olarak bu defa Aslı Hünel yarışmacı olacak.

ASLI HÜNEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 'Bambaşka' isimli albümünde yer alan çalışmaları da kliplendirmeye devam ediyor.

Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babaları Mehmet Fevzi Hünel corona virüse yakalanmış, ünlü kardeşler, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinden yardım istemişti. Mehmet Fevzi Hünel, 10 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

Aslı Hünel 2018 yılında Savaş Yurtsever ile dünyaevine girmiştir.



