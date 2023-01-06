Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever kimdir, ne iş yapıyor? Savaş Yurtsever kaç yaşında, aslen nereli?

Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever'in kim olduğu merak ediliyor. Bugün Aslı Hünel sunucusu olduğu Gelin Evi'nde yarışmacı olarak yer aldı. Evliliği ve özel hayatıyla ilgili de çok konuşulan Aslı Hünel'e dair araştırmalar da hız kazandı. İşte Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever hakkında bilgiler...

ASLI HÜNEL'İN EŞİ SAVAŞ YURTSEVER KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir.

Aslı Hünel 11 Nisan 2018 tarihinde Savaş Yurtsever ile nikah masasına oturdu. Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşen düğüne sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

Aslı Hünel sunuculuğunu üstlendiği Gelin Evi programında eşiyle tanışma hikayelerini bir kez daha anlattı.



