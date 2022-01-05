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  4. Gelin Evi'nde ilginç anlar! William Shakespeare'i aile büyüğü sandı

Gelin Evi'nde ilginç anlar! William Shakespeare'i aile büyüğü sandı

05.01.2022 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de hafta içi her gün ekrana gelen Gelin Evi yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Aslı Hünel'in sunduğu Gelin Evin'de duvarda asılı William Shakespeare portresini gören konuk gelin, Shakespeare'i aile büyüğü sandı. Konuğun "Kim o, bir aile büyüğünüz mü?" sorusu ev sahibini de şaşırttı.

Show TV'de yayınlanan Gelin Evi'nin son bölümünde ev sahibi Kübra Hanım'a sorulan soru sosyal medyanın gündemine oturdu.

"KİM O BİR AİLE BÜYÜĞÜNÜZ MÜ?"

Televizyon sehpasının üzerinde bulunan Shakespeare portresini gösteren konuk gelin, “Kim o, bir aile büyüğünüz mü?” sorusu ile herkesi şaşırttı.

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Ev sahibi Kübra Hanım ise "O William Shakespeare. Onun hayranıyım, çok seviyorum. Bütün oyunlarını ve şiirlerini çok sevdiğim için Shakespeare'in bir fotoğrafı olsun istedim" dedi.

Gelin Evi (1)(1)
Program sunucusu Aslı Hünel'in William Shakespeare portresinin yanındaki Kemençe'ye dikkat çekmesi ile sohbet devam etti.


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