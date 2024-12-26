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  4. Gelin Evi yarışmacısı fenomen Neşe Özkan'ın ölümünde 'Zayıflama ilacı' iddiası... Ailesi hastaneyi suçlamıştı! Hastane sahibinden ilk açıklama geldi

Gelin Evi yarışmacısı fenomen Neşe Özkan'ın ölümünde 'Zayıflama ilacı' iddiası... Ailesi hastaneyi suçlamıştı! Hastane sahibinden ilk açıklama geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.12.2024 17:48
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Show Tv'de yayınlanan sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi ile tanınan ünlü fenomen Neşe Özkan karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Neşe Özkan'ın ölümünden sonra ailesi hastaneyi suçladı. Hastane sahibi ve doktordan ilk açıklama geldi.

Gelin Evi yarışmacısı fenomen Neşe Özkan'ın ölümünde 'Zayıflama ilacı' iddiası... Ailesi hastaneyi suçlamıştı! Hastane sahibinden ilk açıklama geldi

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası hayatını kaybetmişti. 28 yaşındaki Neşe Özkan, iki çocuk annesiydi ve geçen şubat ayında Show TV'nin "Gelin Evi" programına katılarak adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Neşe Özkan'ın, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu öne sürülmüş ve ailesi hastaneyi suçlamıştı.

NEŞE ÖZKAM

Neşe Özkan'ın ailesi hastane ve doktora dava açmaya hazırlanırken; ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Murat Acar, Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'ya açıklamalar da buldundu.

neşe özan

'ZAYIFLAMA İLACI' İDDİASI...

Acar, "26 yılda 30 bin ameliyat yaptım ve sadece 3 hastamı kaybettim. Bu da 10 bin 1 yapar" diyerek kendini savundu. Hastane sahibi Halil Gündoğdu ise "Zayıflama ilaçlarını fazla içmiş olabilir" dedi.

DOKTOR

"BİR UÇAĞIN DÜŞMESİ KADAR AZ RİSKTE BİR AMELİYAT"

Opr. Dr. Murat Acar, aileye karşı davaya hazırlandıklarını söyledi. 26 yıllık tecrübesi olduğunu ve günde 150-200 ameliyata girdiğini belirten Acar, "26 yılda kaç tane uçak düşer biliyor musunuz bu ülkede? En az 2 tane uçak düşer. Yani bir uçağın düşmesi kadar az riskte bir ameliyat bu" dedi.

"30 BİN AMELİYAT YAPTIM"

26 yıldır estetik operasyonlar yaptığını söyleyen Acar, diğer doktorların 10 saatte bitirdiği ameliyatları kendisinin 4-5 saatte bitirdiğini 30 bine yakın ameliyat yaptığı için tecrübeli olduğunu da ifade etti.

Ameliyata girmediği iddialarına ise Acar şöyle yanıt verdi: Burada bu ameliyatı yapabilecek herhangi bir plastik cerrah yok. Ameliyatıma girdim, başarıyla bitirdim. Allah rahmet eylesin. Yani insanın eceli gelirse neden olacağı belli olmaz ki.

"SOSYAL MEDYA HESAPLARINI YÜKSELTMEK İÇİN..."

Neşe Özkan'ın eşinin verdiği röportajlar hakkında da konuşan Opr. Dr. Acar sözlerine şöyle devam etti: Eşini gömmeden çekim yapmış. Sosyal medya hesaplarını yükseltmek için beni, masum insanları kullanmasın. Biz gereken davalarımızı açtık. O fenomenlere sesleniyorum. Siz geliyorsunuz estetik ameliyatlarınızı yapıyoruz değil mi? Size hani reklamınızı yapın. Bir ölü olduğu zaman o zaman bizi neden gömüyorsunuz?

hasyane

Hastane sahibi Halil Gündoğdu da dikkat çeken ifadelerde bulundu. Neşe Özkan'ın göğüs dikleştirme, karın germe, liposakşın ameliyatı olmak için hastaneye başvurduğunu söyleyen Gündoğdu, "Ameliyat için hastaneye başvururken her türlü tetkiki yapılmıştır. Kalbinin sağlam ve yerinde olduğuna dair geçmişte bir kalbinde bir problem yaşansa bile artık böyle bir problemin olmadığına ilişkin bir de belge sunulmuştur bize" dedi.

"ZAYIFLAMA İLAÇLARINI FAZLA İÇMİŞ OLABİLİR"

Ameliyatların 150 bin TL civarında olduğunu söyleyen hastane sahibi, Neşe Özkan'ın 136 bin TL banka havalesi yaptığını belirtti. Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti: Hastanemiz Neşe Hanım’ı Adli Tıp Kurumu'na göndermek istemiştir. Buna ailesi karşı çıkmıştır. Polislerle birlikte buraya gelerek cenazeyi aldılar. Bizim hastanenin ambulansı tarafından götürüldü. Ölüm nedeninin neden kaynaklandığının ortaya çıkması bizi de memnun edecektir. Bana söylenen büyük ihtimalle yağ embolisinin attığı yönünde. Bazı zayıflama ilaçlarıyla birlikte görüldüğü de tarafımızca tespit edilmiş. Belki de bu ilaçlarda içilmiş bize söylenmemiş olabilir.

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gelin evi
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