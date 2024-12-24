Gelin Evi yarışmacısı kafasına taktığı şeyle görenleri hayrete düşürdü!

Gündüz kuşağı yarışmalarında birbirinden ilginç anlara imza atılıyor. Son olarak iddialı gelin adaylarının evlerini yarıştırdığı Gelin Evi'ne bir kadın yarışmacı damga vurdu.

SAÇINA YAPTIĞI TASARIM OLAY OLDU!

2 aylık evli olan 21 yaşındaki Seval Özel, yarışmaya kafasında kocaman bir buketten oluşan bir tasarımla geldi. "Bir modacım var, bunlar da özel tasarım. Günlük kıyafet giymek istemedim. Herkesin yapabileceği bir şey değil." sözleriyle açıkladı.

Sosyal medyada ise yarışmacının o halleri gündem oldu.