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  4. Gelin Evi yarışmacısı kafasına taktığı şeyle görenleri hayrete düşürdü!

Gelin Evi yarışmacısı kafasına taktığı şeyle görenleri hayrete düşürdü!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
24.12.2024 19:25
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Yeni gelinlerin evlerini yarıştırdığı Gelin Evi'nde 21 yaşındaki bir yarışmacı ilginç şapka tasarımıyla programa damga vurdu.

Gelin Evi yarışmacısı kafasına taktığı şeyle görenleri hayrete düşürdü!

Gündüz kuşağı yarışmalarında birbirinden ilginç anlara imza atılıyor. Son olarak iddialı gelin adaylarının evlerini yarıştırdığı Gelin Evi'ne bir kadın yarışmacı damga vurdu.

Ekran Resmi 2024-12-24 19.22.54

SAÇINA YAPTIĞI TASARIM OLAY OLDU!

2 aylık evli olan 21 yaşındaki Seval Özel, yarışmaya kafasında kocaman bir buketten oluşan bir tasarımla geldi. "Bir modacım var, bunlar da özel tasarım. Günlük kıyafet giymek istemedim. Herkesin yapabileceği bir şey değil." sözleriyle açıkladı.

Ekran Resmi 2024-12-24 19.28.17

Sosyal medyada ise yarışmacının o halleri gündem oldu.

Ekran Resmi 2024-12-24 19.59.35

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Anahtar Kelimeler:
gelin evi
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