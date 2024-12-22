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Yarışmacının hareketleri sabrını taşırdı! Zuhal Topal dayanamayıp peruğunu çıkardı! Yemekteyiz'de gündem olan anlar...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.12.2024 18:38
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Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programında bu kez yarışmacılar değil ünlü sunucu gündem oldu. Mine isimli yarışmacıya dayanamayan Topal, peruğunu çıkardı.

Yarışmacının hareketleri sabrını taşırdı! Zuhal Topal dayanamayıp peruğunu çıkardı! Yemekteyiz'de gündem olan anlar...

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programında her hafta birbirinden iddialı yarışmacılar yaptıkları yemeklerle büyük ödül için yarışıyor. Kendi günlerinde oluşturdukları menülerle en yüksek puanı almak için mücadele eden yarışmacılar zaman zaman ilginç anlara da imza atıyor.

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Her hafta olduğu gibi şaşırtan anlara imza atılan programda bu kez gündem olan Zuhal Topal'dı. Ünlü sunucu yarışmacının hareketlerine daha fazla dayanamadı.

PERUĞUNU ÇIKARDI!

Mine isimli kadın yarışmacı ve diğer yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı. Yarışmacılar Mine için "Samimiyetsiz, eksik menüler olunca göbek atıyor" dedi. Yarışmacı da mutfakta sekerek yürümeye ve zıplamaya başladı.

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O anlarda uzaklara dalan ünlü sunucu Zuhal Topal, "Allah kahretsin" diyerek peruk olan kahkülünü çıkardı ve fırlattı. Topal o hareketiyle güldürdü.

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O hareketi çıldırttı! 'Bu kadar da değil' O hareketi çıldırttı! 'Bu kadar da değil'
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Zuhal Topal yemekteyiz
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