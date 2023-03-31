Gelinim Mutfakta Amasya usulü unutma beni tatlısı tarifi! Pratik unutma beni tatlısı nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde cuma günü Amasya usulü unutma beni tatlısı tarifi verildi. Ekmek kullanılarak hazırlanan bu tatlının lezzeti yiyen herkesi şaşırtıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri ilginç adıyla dikkat çeken unutma beni tatlısı tarifi nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte herkesin tarifini isteyeceği leziz unutma beni tatlısı tarifi...
Unutma beni tatlısı Amasya'nın enfes lezzetleri arasında yer alıyor. Ekmeğin reçel ve pekmez ile tatlandırılarak yapılan bu eşsiz tatlıyı herkesin denemesi gerekiyor. Unutma beni tatlısı pratik yapımı ve hafif tadıyla gönüllere taht kuruyor.
MALZEMELER
1 su bardağı su
1 çay bardağı pekmez
3 çorba kaşığı tozşeker
8 dilim ekmek
125 gr tereyağı
1 çay bardağı ceviz içi
1 çorba kaşığı antepfıstığı
Vişne reçeli
TARİF
Tereyağını bir tavaya alıp eritin. Ekmekleri ekleyip her iki tarafını kızartın. Fazla yağını süzdürün.
Su ve pekmezi sos tenceresine alıp bir taşım kaynatın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Servis tabağına ekmeklerin yarısını
dizip ceviz içlerinin yarısını ekmeklerin üzerlerine serpiştirin. Kalan ekmekleri dilimlerin üzerlerini kapatacak şekilde yerleştirin.
Şurubu ekmeklerin üzerine gezdirerek döküp yarım saat bekletin. Servis tabağına alıp antepfıstığı, vişne reçeli ve ceviz içiyle süsleyerek servis yapın.
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