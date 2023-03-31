Gelinim Mutfakta Amasya usulü unutma beni tatlısı tarifi! Pratik unutma beni tatlısı nasıl yapılır?

Unutma beni tatlısı Amasya'nın enfes lezzetleri arasında yer alıyor. Ekmeğin reçel ve pekmez ile tatlandırılarak yapılan bu eşsiz tatlıyı herkesin denemesi gerekiyor. Unutma beni tatlısı pratik yapımı ve hafif tadıyla gönüllere taht kuruyor.

MALZEMELER 1 su bardağı su

1 çay bardağı pekmez

3 çorba kaşığı tozşeker

8 dilim ekmek

125 gr tereyağı

1 çay bardağı ceviz içi

1 çorba kaşığı antepfıstığı

Vişne reçeli

TARİF Tereyağını bir tavaya alıp eritin. Ekmekleri ekleyip her iki tarafını kızartın. Fazla yağını süzdürün.

Su ve pekmezi sos tenceresine alıp bir taşım kaynatın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Servis tabağına ekmeklerin yarısını

dizip ceviz içlerinin yarısını ekmeklerin üzerlerine serpiştirin. Kalan ekmekleri dilimlerin üzerlerini kapatacak şekilde yerleştirin.

Şurubu ekmeklerin üzerine gezdirerek döküp yarım saat bekletin. Servis tabağına alıp antepfıstığı, vişne reçeli ve ceviz içiyle süsleyerek servis yapın.

AFİYET OLSUN!

