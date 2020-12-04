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  4. Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 4 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 4 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

04.12.2020 16:19 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 4 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışması 4 Aralık Cuma günü haftanın finaliyle izleyicisinin karşısına çıktı. Hafta finalinde kazanan ve yarışmaya veda edecek isimler belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasından kim elendi? İşte 4 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta sonuçları...

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyircisiyle buluşan fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 4 Aralık Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. 590. bölümünde gelinle en yüksek puanı almak için kıyasıya rekabet etti. Gelinler hem çeyrek altın hem de 5 altın bilezik heyecanını birlikte yaşadı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

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Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta boyunca en yüksek puanı toplayan gelin 5 altın bileziğin sahibi oldu. Aynı zamanda 4 Aralık Cuma günü İzmir bombası tarifinde en yüksek puanı alarak gün birincisi olan gelin ise çeyrek altına erişti.
İzmir bombası tarifi yaparak en yüksek puanı alan ve gün birincisi Gizem oldu. Gelinim Mutfakta programından haftanın en yüksek puanı alarak toplam 87 puanla 5 altın bileziğin sahibi ise Aysun oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA KİM ELENDİ?

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Gelinim Mutfakta yarışmasının 4 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden gelin 53 puanla Nurcan olarak açıklandı.

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