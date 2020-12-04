Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 4 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyircisiyle buluşan fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 4 Aralık Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. 590. bölümünde gelinle en yüksek puanı almak için kıyasıya rekabet etti. Gelinler hem çeyrek altın hem de 5 altın bilezik heyecanını birlikte yaşadı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta boyunca en yüksek puanı toplayan gelin 5 altın bileziğin sahibi oldu. Aynı zamanda 4 Aralık Cuma günü İzmir bombası tarifinde en yüksek puanı alarak gün birincisi olan gelin ise çeyrek altına erişti.

İzmir bombası tarifi yaparak en yüksek puanı alan ve gün birincisi Gizem oldu. Gelinim Mutfakta programından haftanın en yüksek puanı alarak toplam 87 puanla 5 altın bileziğin sahibi ise Aysun oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 4 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden gelin 53 puanla Nurcan olarak açıklandı.



