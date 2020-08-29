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Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek gitti! Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak

DİZİ HABERLERİ  | 29.08.2020 08:38 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yeni sezonda yeni sunucuyla ekranlara gelecek. Gelinim Mutfakta'yı yeni sezonda Seda Sayan'ın sunacağı konuşuluyordu ancak yeni sunucu Onur Büyüktopçu oldu.

Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek gitti! Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak

Kanal D’nin sevilen yarışma programı “Gelinim Mutfakta”, çok yakında üçüncü sezon bölümleriyle ekranda olacak. Daha önce olduğu gibi hafta içi her gün yayınlanacak programın sunucusu Fatih Ürek artık olmayacak.

Bir süredir Fatih Ürek'in yerine isim arayışı varken Seda Sayan'a da teklif gittiği iddia ediliyordu. Seda Sayan yakın arkadayşı Ürek'in yerini almak istemeyince onun yerine Onur Büyüktopçu'ya teklif gitti.

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Daha önce Yemekteyiz'i sunan Onur Büyüktopçu teklifi kabul etti.

Onur Büyüktopçu’nun renkli sunumu ve yenilenen dekoruyla ekrana gelecek “Gelinim Mutfakta”, gündüz kuşağına neşe katmaya devam edecek. Hem eğlendiren hem kazandıran programda gelinler ve kaynanalar mutfakta kıyasıya yarışacak.


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