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Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta kim elendi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.11.2018 19:58 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi belli oldu. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 165. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu!Gelinim Mutfakta'nın 33. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu! Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Reyhan-Ezgi Yıldırım ve Ayten-Özüm Sakarya çiftinden biri kazandı! Peki, Gelinim Mutfakta'nın 33. haftasında kim elendi?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta kim elendi?

Gelinim Mutfakta 165. bölümü bugün yayınlandı. Gelinler ve kayınvalideler bugün "Kalburabastı" için yarıştılar. Günün sonunda ise birincilik ve eleme heyecanı yaşandı.

Gelinim Mutfakta'nın cuma günü yayınlanan son bölümünde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Ayten-Özüm Sakarya, Betül-Gül Polat ve Cemile-Aleyna Kalkar çiftleri "Kalburabastı" için yarıştılar... Büyük bir heyecana sahne olan yarışmanın son bölümünde Özüm aldığı 66 puanla birinciliği elde etti ve 5 altın bilezik kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Bu hafta en az puanı alan isimler Betül-Gül Polat ve Cemile-Aleyna Kalkar oldu. 51 puan alan Aleyna ve Cemile Hanım yarışmaya veda ettiler. Son 3 haftanın galibi olan Özüm'ün 6 çeyrek, 15 bileziği var.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yarışmadan doğuma giden Cansu ve kaynanası Sevgül Hanım programa geri dönüyor!

Yarışmacılar haftanın ilk günü bir sürpriz ile karşılaşıyorlar. Cansu ve Sevgül Hanım yarışmaya tekrar katılıyor. Reyhan Hanım ve Ezgi bu sürprize biraz bozuluyorlar. Çiftler arasındaki tatlı atışmalar ise, kaldığı yerden devam ediyor!

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