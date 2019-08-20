Gelinim Mutfakta'da Hatice ve Gülcan'ın bilezik kavgası! Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni sezon ilk bölümüyle 19 Ağustos Pazartesi günü ekrana geldi. Gelinim Mutfakta 331. bölümünde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice Karabulut ve Hülya Bütün aldı. Çeyrek altını ise Hatice kazandı.

HATİCE VE GÜLCAN'IN BİLEZİK KAVGASI

Hatice, Gülcan'ın 43 bilezik kutlamasındaki tavırlarına çok sinirlendi ve ikili arasında büyük tartışma çıktı!

Gülcan, yarışma boyunca aldıuğı 43 bileziği kutlamak için iş yerindeki asistanına pasta kestirtti ve ikram ettirdi. Bu duruma ilk tepkiyi Ezgi gösterdi. Kutlama pastasını çalışanına kestirmesini yadırgadı. Hatice de, Ezgi'ye katılınca ortam hararetlenmeye başladı. Hülya, ikram edilen pasta ve içeceği kabul etmedi. Fatih Bey bu durumu gün sonu değerlendirmesine taşıdı. Hatice ve Gülcan arasında sert bir tartışma yaşanırken, diğer kaynanalar Gülcan'ın pastayı yardımcısına kestirmesini ayıpladılar. Gülcan her zamanki gibi kendisini alaycı mimikleriyle savundu.