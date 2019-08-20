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Gelinim Mutfakta'da Hatice ve Gülcan'ın bilezik kavgası! Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 01:30 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta yarışması yeni sezonu gerilimi yüksek bir bölümle açtı. Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yeni sezon ilk bölümünde Hatice ve Gülcan arasında bilezik kutlaması nedeniyle kavga çıktı. Peki Gelinim Mutftakta 19 Ağustos Pazartesi yayınlanan 331. bölümde gün birincisi kim oldu. Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı?

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni sezon ilk bölümüyle 19 Ağustos Pazartesi günü ekrana geldi. Gelinim Mutfakta 331. bölümünde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice Karabulut ve Hülya Bütün aldı. Çeyrek altını ise Hatice kazandı.

HATİCE VE GÜLCAN'IN BİLEZİK KAVGASI
Hatice, Gülcan'ın 43 bilezik kutlamasındaki tavırlarına çok sinirlendi ve ikili arasında büyük tartışma çıktı!

Gülcan, yarışma boyunca aldıuğı 43 bileziği kutlamak için iş yerindeki asistanına pasta kestirtti ve ikram ettirdi. Bu duruma ilk tepkiyi Ezgi gösterdi. Kutlama pastasını çalışanına kestirmesini yadırgadı. Hatice de, Ezgi'ye katılınca ortam hararetlenmeye başladı. Hülya, ikram edilen pasta ve içeceği kabul etmedi. Fatih Bey bu durumu gün sonu değerlendirmesine taşıdı. Hatice ve Gülcan arasında sert bir tartışma yaşanırken, diğer kaynanalar Gülcan'ın pastayı yardımcısına kestirmesini ayıpladılar. Gülcan her zamanki gibi kendisini alaycı mimikleriyle savundu.

STÜDYODA TANSİYON YÜKSELDİ
Gelinim Mutfakta 331. bölümde, Besime Hanım'ın gelini Gülcan'a 5 puanı vermesi stüdyoda tansiyonu yükseltti!

Puanlama sırası Besime Hanım'a geldi. Besime Hanım, önceki programlarda olduğu gibi gelini Gülcan'ın tabağını bulsu ve 5 puanı verdi. Reyhan Hanım, aldığı 5 puanı hak ettiğini yüksek sesle haykıra Gülcan ile sert bir tartışmanın içine girdi. Stüdyoda sesler giderek yükselmeye ve tartışmalar hararetlenmeye başladı. Gülcan'ın inatlaşmasına diğer gelin ve kaynanalar da tepkili karşılık vermeye başladılar.

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