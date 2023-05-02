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Gelinim Mutfakta’da yarışmacı diskalifiye edildi, sosyal medya yıkıldı! “Böyle senaryolara devam”

02.05.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta’ya yarışmacılar arasında yer alan Merve Adalı’nın ve kayınvalidesinin diskalifiye olması damga vurdu. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin, Adalı’nın neden diskalifiye edildiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından izleyiciler programı adeta yorum yağmuruna tuttu.

Gelinim Mutfakta’da yarışmacı diskalifiye edildi, sosyal medya yıkıldı! “Böyle senaryolara devam”

Sunuculuğunu Nursel Ergin’in üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün ekrana geliyor. Programda farklı bir açıklama yapılmadıkça her hafta en düşük puanı alan bir yarışmacı eleniyor, bir yarışmacı ise altınların sahibi oluyor. Yarışmaya bu hafta yarışmacılardan Merve Adalı’nın diskalifiye olması damga vurdu.

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Nursel Ergin, Merve Adalı'nın annesinin puanlama öncesinde Sevilay Hanım ve Miyase'nin puanlama ile ilgili tuvalette konuştuklarını söylediğini, ancak kamera görüntülerinde böyle bir şeye rastlanılmadığını açıkladı.

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“Terbiye sınırlarını aşacak birtakım sözler de sarf etmiş. Çekim başladıktan bitene kadar kadınlar tuvaletindeki kamerayı izledik. İddia edildiği üzere Sevilay Hanım ve Miyase’nin buluştuğuna dair hiçbir kanıt ortaya konulamadı” diyen Ergin, Merve Adalı ve kayınvalidesinin İzmir’e döndükten sonra Gelinim Mutfakta ekibi ile bağlantı kurmadıklarını bu nedenle de diskalifiye edildiklerini duyurdu.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Programın izleyicileri bu açıklamanın ardından sosyal medyada "Böyle senaryolara devam", "Hakkını yediler", "Merve veren ağaç taşlanır", "Sen yoksan artık izlemeyeceğim Merve" yorumları yapıldı.

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