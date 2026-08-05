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Altı Üstü İstanbul 9. bölüm fragmanı geldi! 'Hesabı sorulacak'

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, sekizinci bölümüyle reytinglerde yine zirveye yerleşti. Her bölümü ses getiren dizinin yeni bölümünden ilk fragman geldi. Altı Üstü İstanbul 9. bölüm fragmanı kısa sürede gündem oldu.

Altı Üstü İstanbul 9. bölüm fragmanı geldi! 'Hesabı sorulacak'
Öznur Yaslı İkier

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", sekizinci bölümüyle pazartesi akşamı ilgiyle izlendi. Her hafta yükselen heyecanı ve sürprizlerle dolu hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi yine reytinglerde birinci sıraya yerleşti.

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizinin yeni bölümünden ilk fragman geldi. Dizinin 9. bölüm fragmanına Emir'in, "Herkes rahat olsun, hesabı sorulacak!" sözleri damga vurdu.

**ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Emir'e kurulan hain tuzak, geri dönüşü olmayan bir savaşın fitilini ateşler. Emir, Sado ve Mert, Hasan'la olan kardeşliklerini en ağır sınavlarından birinde bulurken, Naz ile Emir arasındaki yakınlaşma yeni bir boyut kazanır.

Altı Üstü İstanbul 9. bölüm fragmanı geldi! Hesabı sorulacak 1

Melek ise hem geçmişiyle hem de verdiği kararların sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Diğer tarafta ise Uzay, adım adım uyguladığı planla herkesi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine sürükler.

Altı Üstü İstanbul 9. bölüm fragmanı geldi! Hesabı sorulacak 2

Öte yandan yıllardır saklanan sırlar birer birer gün yüzüne çıkarken, aileler ve dostluklar da zorlu sınavlardan geçer. Herkes kendi cephesinde kritik kararlar almak zorunda kalır.

Altı Üstü İstanbul 9. bölüm fragmanı geldi! Hesabı sorulacak 3

Uzay ile Emir arasındaki amansız düşmanlık ise sonu ağır sonuçlar doğuracak tehlikeli bir oyuna dönüşür.

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Feyyaz Duman İlker Aksum Nehir Erdoğan Rahimcan Kapkap Altı Üstü İstanbul
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