Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 13 Aralık Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 13 Aralık Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 415. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Finalde Çiğdem-Elif Akçam, Ayten-Yağmur Öz, Şükriye-Buse Gökçay ve Hülya-Aydan Topçu tatlı yaparak yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 415. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta toplamında en düşük puanları Ayten-Yağmur Öz ve Şükriye-Buse Gökçay aldı. Gelinim Mutfakta'nın 83. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana ise Şükriye-Buse Gökçay oldu. İkili yarışmada 1 hafta kalabildi.

HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Hafta toplamında en yüksek puanları alan Çiğdem-Elif Akçam ve Hülya-Aydan Topçu çiftleri aldı. 5 altın bileziğin sahibi ise Aydan oldu.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 13 Aralık Cuma günü birincisi ise Aydan Topçu oldu. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanı alan Aydan çeyrek altını kazandı.