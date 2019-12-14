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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 13 Aralık Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 01:14 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 415. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Fatih Ürek'in sunduğu yarışmanın 83. hafta finalinde Çiğdem-Elif Akçam, Ayten-Yağmur Öz, Şükriye-Buse Gökçay ve Hülya-Aydan Topçu çiftleri 'çubuklu kek tarifi' yaparak yarıştılar. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim gitti? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 13 Aralık Cuma günü elenen isim.

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 13 Aralık Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 415. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Finalde Çiğdem-Elif Akçam, Ayten-Yağmur Öz, Şükriye-Buse Gökçay ve Hülya-Aydan Topçu tatlı yaparak yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 415. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta toplamında en düşük puanları Ayten-Yağmur Öz ve Şükriye-Buse Gökçay aldı. Gelinim Mutfakta'nın 83. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana ise Şükriye-Buse Gökçay oldu. İkili yarışmada 1 hafta kalabildi.

HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Hafta toplamında en yüksek puanları alan Çiğdem-Elif Akçam ve Hülya-Aydan Topçu çiftleri aldı. 5 altın bileziğin sahibi ise Aydan oldu.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 13 Aralık Cuma günü birincisi ise Aydan Topçu oldu. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanı alan Aydan çeyrek altını kazandı.

ELİF VE YAĞMUR ARASINDA ELBİSE KRİZİ

Gelinim Mutfakta son bölümde Elif ve Yağmur arasında çıkan elbise krizi büyük tartışmaya neden oldu.

Gelinler hafta finali için elbiselerini seçtikten sonra Elif ile Yağmur arasında büyük kriz çıktı. Elif, Yağmur'un giydiği elbiseyi kendisi seçtiğini ve makyajı ile saçlarını ona göre yaptırdığını söyledi. Bu yüzden Yağmur'dan elbiseyi çıkartmasını istedi. Yağmur ise Elif'e, giydiği elbiseyi seçtiğini görmediğini ve çıkartmayacağını söyledi. İki yarışmacı arasında çıkan sert tartışmayı Aydan önlemeye çalışsa da tartışma stüdyoda devam etti. Kıvılcımlar kaynanalar odasına ulaşınca Çiğdem Hanım ve Ayten Hanım da tartışmanın içine düştüler.

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