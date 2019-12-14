Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 13 Aralık Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 13 Aralık Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 415. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Finalde Çiğdem-Elif Akçam, Ayten-Yağmur Öz, Şükriye-Buse Gökçay ve Hülya-Aydan Topçu tatlı yaparak yarıştılar.
Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 415. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta toplamında en düşük puanları Ayten-Yağmur Öz ve Şükriye-Buse Gökçay aldı. Gelinim Mutfakta'nın 83. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana ise Şükriye-Buse Gökçay oldu. İkili yarışmada 1 hafta kalabildi.
Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Hafta toplamında en yüksek puanları alan Çiğdem-Elif Akçam ve Hülya-Aydan Topçu çiftleri aldı. 5 altın bileziğin sahibi ise Aydan oldu.
Gelinim Mutfakta'nın 13 Aralık Cuma günü birincisi ise Aydan Topçu oldu. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanı alan Aydan çeyrek altını kazandı.
Gelinim Mutfakta son bölümde Elif ve Yağmur arasında çıkan elbise krizi büyük tartışmaya neden oldu.
Gelinler hafta finali için elbiselerini seçtikten sonra Elif ile Yağmur arasında büyük kriz çıktı. Elif, Yağmur'un giydiği elbiseyi kendisi seçtiğini ve makyajı ile saçlarını ona göre yaptırdığını söyledi. Bu yüzden Yağmur'dan elbiseyi çıkartmasını istedi. Yağmur ise Elif'e, giydiği elbiseyi seçtiğini görmediğini ve çıkartmayacağını söyledi. İki yarışmacı arasında çıkan sert tartışmayı Aydan önlemeye çalışsa da tartışma stüdyoda devam etti. Kıvılcımlar kaynanalar odasına ulaşınca Çiğdem Hanım ve Ayten Hanım da tartışmanın içine düştüler.
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