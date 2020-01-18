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  4. Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 17 Ocak Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 17 Ocak Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 02:22 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 440. bölümünde eleme ve birincilik heyecanı yaşandı. Fatih Ürek'in sunduğu yarışmanın 88. hafta finalinde altın bilezikleri kazanan gelin belli oldu. Finalde ise yarışmacının aldığı sürpriz karar herkesi şaşırttı. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim gitti? İşte Gelinim Mutfakta 17 Ocak 2020 Cuma günü birincisi ve elenen isim.

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 17 Ocak Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 17 Ocak 2020 Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Hafta toplamında en düşük puanları Habibe-Betül Sarıboya ve Macide-Aleyna Pırlak aldı. Gelinim Mutfakta'nın 88. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Haftanın son performansını sergileyen yarışmacılar hazırladıkları yemekleri kaynanaların beğenisine sundular. Hafta toplamında en düşük puanları Habibe-Betül Sarıboya ve Macide-Aleyna Pırlak aldı. Gelinim Mutfakta'nın 88. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu; fakat, sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Aleyna ve Betül olarak duyuruldu. Bu hafta yarışmaya veda eden isimse 54 puanla Aleyna olarak açıklandı. Betül ise 58 puan alarak kılpayı yarışmada kaldı. Ancak Betül daha sonra yaptığı açıklama ile kendi isteğiyle yarışmadan çekildiğini duyurdu. Bu sayede Macide Hanım ve Aleyna yarışmada kaldı.

HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 88. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanlarını Çiğdem-Elif Akçam ve Özden-Burçin Saruhan çiftleri aldı.

5 altın bileziğin sahibi olan gelin 66 puanla Burçin oldu. Elif ise 61 puan alarak haftayı ikincilikle tamamladı.

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