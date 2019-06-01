Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 31 Mayıs Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 31 Mayıs Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Güller-Vahideh Bakhshayeshizadeh, Besime-Gülcan Ekinci, İnci Çolak-Yasemin Naiboğlu ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "kolay baklava" tarifi ile yarıştılar. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 315. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu.

KİM GÜN BİRİNCİSİ OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Vahideh Bakhshayeshizadeh aldı. Çeyrek altını ise günün en fazla puanını toplayan isim olan Vahide kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 63. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Güller-Vahideh Bakhshayeshizadeh ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftinden birisi kazandı. Hafta sonunda en fazla puan toplayan gelin Vahide 5 altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 315. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Besime-Gülcan Ekinci ve İnci Çolak-Yasemin Naiboğlu çifti aldı. Hafta boyunca en az puan toplayan gelin Yasemin ve kayınvalidesi İnci hanım elendi.



