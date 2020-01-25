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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Sağlık sorunlarından dolayı yarışmadan ayrıldı! Gelinim Mutfakta 24 Ocak Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 02:22 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 445. bölümünde eleme ve birincilik heyecanı yaşandı. Fatih Ürek'in sunduğu yarışmanın 89. hafta finalinde altın bilezikleri kazanan gelin belli oldu. Finalde ise yarışmacının aldığı sürpriz karar herkesi şaşırttı. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim gitti? İşte Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2020 Cuma günü birincisi ve elenen isim.

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Sağlık sorunlarından dolayı yarışmadan ayrıldı! Gelinim Mutfakta 24 Ocak Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 24 Ocak 2020 Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Hafta toplamında en düşük puanları Özden-Burçin Saruhan ve Gönül-Dilara Aydoğan aldı. Gelinim Mutfakta'nın 89. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 445. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta toplamında en düşük puanları gelin Burçin ve kayınvalidesi Özden Saruhan aldı. Ancak finalde sürpriz bir gelişme yaşandı. Macide Hanım ve gelini Aleyna, ailevi sağlık problemlerinden dolayı yarışmadan çekilme kararı aldı. Böylece elenmesi gereken Özden-Burçin Saruhan yarışmaya devam etti.

gelinim

HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 445. Bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Hafta toplamında en yüksek puanları alan Çiğdem-Elif Akçam ve Macide-Aleyna Pırlak çiftleri aldı. Ancak finalde ise gelin Elif, 5 altın bileziğin sahibi oldu.

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